Hankó Balázs: A magyar egyetemisták és az egyetemek nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket + videó

"A Pannónia-program fényévekkel jobb mint az Erasmus - jelentette ki a kulturális és innováció miniszter a Pannónia ösztöndíjprogram megalapításnak egy éves évfordulóján. Hankó Balázs hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz a magyar fiatalokért.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, KIM: "A Pannónia program is bizonyítja, hogy magyar egyetemisták és a magyar egyetemek nemzetközi erőtérben, nemzetközi versenyben is állják a helyüket. Mutatja ezt az is, hogy 4045 egyetemek közötti megállapodás született. Mutatja ezt az, hogy 3042-en vettek részt az első félévben a Pannónia-program segítségével a világ a vezető egyetemein tanulmányi utakon. "

Arról már a Tempus Közalapítvány elnöke beszélt, hogy sose volt még ilyen gyors sikeressége egy programnak Magyarországon.