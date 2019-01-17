Hamu és füst tört fel a Shinmoe csúcsából

2019. JANUÁR 17., CSÜTÖRTÖK
JÓ HÍRNEVÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT PERELI A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODÁT AHMED H.
A TERRORCSELEKMÉNYÉRT ÖT ÉVRE ÍTÉLT SZÍR FÉRFI AZT SÉRELMEZI, HOGY SZEREPELTETTÉK A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK KÖZÖTT.
ALULFINANSZÍROZOTT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY, MINDÖSSZE A GDP 5%-ÁT FORDÍTJA RÁ A KORMÁNY MONDTA KORÓZS LAJOS MSZP-S KÉPVISELÕ.
A FIDESZ SZERINT A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT KIVÉREZTETTÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYET, 600 MRD FT-OT VONTAK EL AZ ÁGAZATTÓL.
STABIL A KORMÁNYPÁRTOK ELÕNYE A SZÁZADVÉG LEGFRISSEBB KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SZERINT.
BIZTOS SZAVAZÓK: FIDESZ-KDNP: 53%, JOBBIK: 13%, MSZP-PÁRBESZÉD: 12%, DK:8%, LMP: 5%, MÁS PÁRT: 9% - SZÁZADVÉG.
A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ALATT TÖBB MINT DUPLÁJÁRA NÕTT A MINIMÁLBÉR ÉS A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR MONDTA DUNAI MÓNIKA (FIDESZ).
TOVÁBB CSÖKKEN A CÉGEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHE, A KSH MEGSZÜNTETTE A MUNKAÜGYI STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGET PM.
KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJA MIATT FELJELENTÉST TETT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD ELLEN MAGYAR IDÕK.
SZOMBATON ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN.
BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT.
MÁRCIUS 14-ÉN SZTRÁJKOLHATNAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK, HA ADDIG NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNIUK A KORMÁNNYAL A BÉRRENDSZER RENDEZÉSÉRÕL.
A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK.
GYÁRFÁS TAMÁS ÖRÜL AZ ÚJABB HANGFELVÉTELEK ELÕKERÜLÉSÉNEK, ÉS REMÉLI, HOGY EZZEL VÉGLEG TISZTÁZÓDNI FOG A NEVE.
TOVÁBBRA IS AZ MTVA ÉPÜLETÉBEN AKCIÓZIK SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS.
PAPP DÁNIEL, AZ MTVA MEGBÍZOTT VEZÉRIGAZGATÓJA LEVÉLBEN KÖSZÖNTE MEG MUNKATÁRSAI TÜRELMÉT.
MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖSSÉGI FORRÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT A 2021-27 KÖZÖTTI CIKLUSBAN.
AZ EP AZ EMBERI JOGOK BETARTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL SZUDÁNT ÉS AZERBAJDZSÁNT.
TÖBB MINT TÍZEZER FIATAL TÜNTETETT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM FOKOZÁSÁÉRT BRÜSSZELBEN.
REKORDNAGYSÁGÚ, 1,6 MILLIÁRD EURÓT FORDÍT HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZÉSRE IDÉN AZ EURÓPAI UNIÓ.
AZ ENSZ ÉS AZ EU TISZTVISELÕI MEGPRÓBÁLNAK ELALTATNI BENNÜNKET, DE A MIGRÁCIÓS NYOMÁS NEM CSÖKKENT MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
A LONDONI ALSÓHÁZ JANUÁR UTOLSÓ HETÉBEN SZAVAZ ARRÓL A JAVASLATTERVRÕL, AMIT A BRIT KORMÁNY ÁLLÍT ÖSSZE A BREXIT TOVÁBBI MENETÉRÕL.
A RENDEZETLEN BREXIT VESZÉLYIRE FIGYELMEZTETTEK KOMMENTÁRJAIKBAN A LEGTEKINTÉLYESEBB KÜLFÖLDI LAPOK.
ÉDOUARD PHILIPPE FRANCIA KORMÁNYFÕ BEJELENTETTE: ÖSSZESEN 50 MILLIÓ EURÓT TERVEZNEK KÖLTENI A RENDEZETLEN BREXIT OKOZTA PROBLÉMÁK KEZELÉSÉRE.
NEM TÉR VISSZA AZ EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSÉNEK TANÁCSKOZÁSÁRA AZ OROSZ PARLAMENT KÜLDÖTTSÉGE, ÉS NEM ÚJÍTJA FEL A TAGDÍJFIZETÉST.
ALJAS BRIT PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE A SZKRIPAL-ÜGYET SZERGEJ NARISKIN, AZ OROSZ KÜLSÕ HÍRSZERZÕ SZOLGÁLAT IGAZGATÓJA.
HOLLAND INFORMÁCIÓ ALAPJÁN, AZ AL-KAIDA EGYIK SZÍRIAI ÁGÁHOZ FÛZÕDÕ KAPCSOLATAI MIATT UTASÍTOTTA KI TÖRÖKORSZÁG A HOLLAND ÚJSÁGÍRÓNÕT, JOHANNA CORNELIA BOERSMÁT.
FELHÕSZAKADÁS ÉS HÓVIHAR TOMBOL KALIFORNIÁBAN, LEGKEVESEBB ÖT EMBER MEGHALT.
LOS ANGELES ÉS SANTA BARBARA MEGYÉBEN TÖBB EZER EMBERT EVAKUÁLNAK A FÖLDCSUSZAMLÁS VESZÉLYE MIATT.
MEGTILTANÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A HUAWEI ÁLTAL GYÁRTOTT CHIPEK ÉS EGYES ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSÁT.
MINTEGY 50 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN A NAIROBI TERRORTÁMADÁS UTÁN, 21 EMBER MEGHALT, A BIZTONSÁGI ERÕK MEGÖLTÉK AZ ÖSSZES ELKÖVETÕT.
TÖBB SZÁZ ROHINGJA CSALÁD MENEKÜLT INDIÁBÓL BANGLADESBE A KITOLONCOLÁS VESZÉLYÉTÕL TARTVA.
KAMION GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST, DEBRECENBEN, A VÁROSBÓL KIVEZETÕ FARAKTÁR UTCÁBAN.
3 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A SZEPTEMBERI, BADACSONYI BORÁSZGYILKOSSÁG HÁROM GYANÚSÍTOTTJÁNAK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ.
A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT.
A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.