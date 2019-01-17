2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Hamu és füst tört fel a Shinmoe csúcsából

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 14:47

Kitört egy tűzhányó egy Japán déli részén lévő szigeten.

A tűzhányóból forró hamu és mérgező gázfelhő tört fel, és beborította a közeli települést. A hatóságok egyelőre nem rendelték el a lakosok kitelepítését. Az ázsiai szigetország térségében található a csendes-óceáni, úgynevezett Tűzgyűrű. Ennek területén a földfelszín lemezei folyamatosan mozognak, az aktivitás miatt pedig gyakoriak a vulkánkitörések, a földrengések, és az ezekhez kapcsolódó szökőár-hullámok is.

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