2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Hamis tanúzással vádolják Trump volt tanácsadóját

Hír TV

2017. december 1., péntek 16:43, frissítve: péntek 17:57

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a hírt.

Az elnökválasztásba való orosz beavatkozást vizsgáló testület bizonyítottnak látja, hogy Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó januárban tudatosan hazudott és hamis nyilatkozatokat tett az FBI-nak, amikor az orosz nagykövettel való tavalyi találkozóiról kihallgatták. Ő a negyedik személy, aki bíróság elé áll Trump volt kampánystábjából, illetve kormányzatából azzal a váddal, hogy összejátszottak az oroszokkal vagy törvénytelen pénzügyi tevékenységet folytattak.

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hamis tanúzásDonald TrumpMichael Flynn

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