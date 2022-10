Hamenei megtorlással fenyegetőzik

Megosztás itt:

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője az állami televízóban leszögezte: a támadás nem marad büntetlenül. Egyúttal egységre szólította fel a népet mindenkivel szemben, "aki nem tartja tiszteletben az emberek biztonságát és azokat a dolgokat, amelyeket a nép fontosnak tart".

Ebrahim Raíszi elnök szintén elítélte a támadást, és kitért az országban hatodik hete tartó tüntetéssorozatra is, leszögezve: "az ellenségnek kapóra jönnek a zavargások, mert így könnyebben követ el terrortámadásokat".

A terroristák szerdán csaptak le a sirázi Sah Cserag mecsetre, ahol a síita iszlámban több nagyra becsült jámbor férfi mauzóleuma is található. A lőfegyveres támadásban legkevesebb 15 zarándok meghalt, köztük gyerekek is, további 40-en pedig megsebesültek.

A hatóságok közölték, hogy őrizetbe vették az egyik fegyverest, aki viszont sebesülése miatt válságos állapotban van, így egyelőre nem lehet kihallgatni. Hozzátették, hogy a támadók nem iráni állampolgárok.

Az Iszlám Állam nem sokkal később közölte, hogy a szervezethez tartozó fegyveresek hajtották végre a támadást.

A terrorszervezet a síita muszlimokat hitehagyottnak tekinti, akiknek szabad a vérét ontani. A dzsihadisták Irakban és Afganisztánban is rendszeresen hajtanak végre terrortámadásokat síita szentélyek, mecsetek ellen.

Irán többször vádolta már a régiós riválisának számító Szaúd-Arábiát, illetve Izraelt azzal, hogy terrortámadásokat szervez és finanszíroz Iránban.

Iránban hetek óta heves, olykor zavargásokba torkolló tüntetések zajlanak, amelyeket Mahsza Amini, egy 22 éves nő szeptember 16-i halála váltott ki, akit azért vettek őrizetbe, mert állítólag nem tartotta be az ország szigorú törvényei szerinti iszlám öltözködési szabályzatot. A tiltakozások azóta az országot irányító klérus elleni megmozdulásokba mentek át. A tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, és még magának az Iszlám Köztársaságnak a bukását is követelték. A biztonsági erők éles lőszert és könnygázt vetettek be a tüntetések feloszlatására. Jogvédő csoportok becslései szerint több mint 200 ember meghalt.