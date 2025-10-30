Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában

Megosztás itt:

A résztvevők a következő kérdésekre is keresték a választ: vajon a jelenlegi geopolitikai helyzet közelebb viszi-e Európát a békéhez, és milyen szerepet játszhat ebben Magyarország és a nemzetközi diplomácia?

„Reális esély van tűzszünetre, amelyben Budapestnek is szerepe lehet

– fogalmazott Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője – a kérdés az, hogy ez a tűzszünet tartós békéhez vezet-e, vagy csak átmeneti megoldás lesz.”

Hozzátette, hogy

a Nyugat és Oroszország között mély bizalmi válság áll fenn, amelyet csak hosszú távú, fokozatos bizalomépítéssel lehet enyhíteni.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kihangsúlyozta: a nemzetközi erőviszonyok realitását kell figyelembe venni:

„Az Egyesült Államok erős és pragmatikus, Európa viszont gyenge és ideológia-vezérelt. A jövő a gazdasági kapcsolatok és az elrettentés egyensúlyán alapul majd.”

Úgy vélte, hogy a „tüskés sün” – vagyis a védelmi képességeire támaszkodó Ukrajna – koncepciója hosszabb távon stabilizálhatja a térséget.

Hall Gardner az American Institute of Paris professzor emeritusa történelmi távlatból közelítette meg a kérdést:

„A 9/11-es támadások után világossá vált, hogy az Egyesült Államok hatalma sem abszolút. Az azóta eltelt évtizedekben felszínre kerültek azok a problémák, amelyek korábban rejtve maradtak.”

Gardner szerint az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet, ha a háború tovább húzódik.

Calum Nicholson a Danube Institute kutatási igazgatója úgy vélte, hogy a jelenlegi időszak sok szempontból hasonlít a 20. század közepére:

„Olyan korszakban élünk, amely a történelem nagy átrendeződéseit idézi. Ha a Nyugat gondolkodásmódja nem változik, újabb politikai földrengésekre számíthatunk.”

Gavin Haynes a Danube Institute vendégkutatója hozzátette, hogy a háború kimenetele nem csupán a frontvonalon dől el, hanem a nemzetközi információs térben is: „A közvélemény formálása, a média felelőssége soha nem volt ennyire meghatározó.”

A szakértők szerint Európának egy új, realista biztonsági és diplomáciai gondolkodásmódra van szüksége, amelyben a párbeszéd és az önálló stratégiai döntéshozatal központi szerepet játszik.