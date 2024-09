Hamarosan kémiai kasztrációval is lehet büntetni az erőszaktevőket Olaszországban + videó

„Mi úgy gondoljuk, hogy ez csak propaganda. A Ligának és Salvininek is fel kell hoznia ezeket az erős témákat, pont úgy, mint Trumpnak amikor arról beszél, hogy a bevándorlók kutyákat és macskákat esznek. Csak hogy elmondják a világnak, hogy léteznek" – mondta Vittoria Baldino, az Öt Csillag Mozgalom képviselő.

A Forza Italia szerint ez a téma inkább a Liga számára fontos, hiszen a jobboldali koalícióban minden pártnak megvan a saját vesszőparipája.

A Liga képviselője szerint azonban bőven van eset ahol ezt a büntetési formát alkalmazni kellene. Azt mondta: minden eszköz, ami segíthet az erőszak kizárásában az számításba jöhet.

- mondta Andrea Crippa jobboldali képviselő.

A kémiai kasztráció Európa 13 országában is engedélyezett. Oroszországban és Lengyelországban az elkövető engedélye nélkül is végrehajtják. Amerika egyes államaiban pedig a végleges sebészeti kasztrációt is bevezették.