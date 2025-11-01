Halott Charlie Kirk-nek öltöztek többen halloween alkalmából, kigúnyolva a véleményvezér halálát + videó

Megosztás itt:

"Az interneten mindenhol láthatjuk, ahogy az emberek megünneplik a Halloweenra készített halott Charlie Kirk jelmezüket, fehér szabadság pólót viselnek, és véres nyakkal, testükön lefolyó vérrel mutatják magukat" - ez elfogadhatatlan, meggyalázzák egy ember emlékét jelentette ki Megyn Kelly, politikai kommentátor.

Volt olyan aki edzőterembe is a halott véleményvezérnek öltözött. Charlie Kirk egyébként élete során többször kritizálta a halloweeni botrányos jelmezeket. Idén Halloween-kor Charlie Kirk meggyilkolása vált egyfajta divattá a demokraták között. Danil Cohen véleményvezér arra emlékeztetett, hogy Charlie Kirk olyan értékeket képviselt, amelyre az egész világ emlékezni fog.