Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Halott Charlie Kirk-nek öltöztek többen halloween alkalmából, kigúnyolva a véleményvezér halálát + videó

2025. november 01., szombat 15:00 | HírTV

A jelenségtől több patrióta véleményvezér is elhatárolódott.

  • Halott Charlie Kirk-nek öltöztek többen halloween alkalmából, kigúnyolva a véleményvezér halálát + videó

"Az interneten mindenhol láthatjuk, ahogy az emberek megünneplik a Halloweenra készített halott Charlie Kirk jelmezüket, fehér szabadság pólót viselnek, és véres nyakkal, testükön lefolyó vérrel mutatják magukat" - ez elfogadhatatlan, meggyalázzák egy ember emlékét jelentette ki Megyn Kelly, politikai kommentátor.

Volt olyan aki edzőterembe is a halott véleményvezérnek öltözött. Charlie Kirk egyébként élete során többször kritizálta a halloweeni botrányos jelmezeket. Idén Halloween-kor  Charlie Kirk meggyilkolása vált egyfajta divattá a demokraták között. Danil Cohen véleményvezér arra emlékeztetett, hogy Charlie Kirk olyan értékeket képviselt, amelyre az egész világ emlékezni fog.

További híreink

Gyógyszer vagy méreg? Az EU új szabályai számos összetevőt kitiltanak

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Nem egy Suzuki: Annyiba kerül C. Ronaldo fiának első autója, mint egy tucat Vitara

Így írnak ők – November 1., délután

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

Frei és Juszt, saját „tökéletességük” bálványozói

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Szombati sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, elitligák, női kézi BL

Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 lányt Szegeden

További híreink

Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 lányt Szegeden

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál
2
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
3
Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról
4
Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 éves lányt Szegeden
5
Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint
6
Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást
7
Venezuela orosz fegyverekkel akar az Egyesült Államokkal szembeszállni
8
Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon + videó
9
A bűnrészes csend: Egy hároméves gyermek halála és a szülői árulás mélységei
10
Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!