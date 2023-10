Hallgatólagos asszisztálás

Megosztás itt:

Lánczi Tamás szerint a terrorcselekmények utáni néhány napban még az európai szélsőbaloldali szervezetek is megszeppentek. Most taktikai okokból kicsit csendesebbek, de hallgatólagosan asszisztálnak a tüntetésekhez.

Lánczi Tamás politológus kiemelte: Európában palesztin zászlókat lobogtató, migrációs hátterű személyek, akik Izrael esküdt ellenségei, a brutális erőszak mellett tüntetnek, miközben Nyugat-Európában a demokráciára és a szólásszabadságra hivatkozva nem lépnek fel a megmozdulások ellen.