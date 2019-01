Halálos zimankó köszöntött Nyugat-Európára

Salzburgban 12 ezer turistát zárt el a külvilágtól a hó. Bajorországban ketten haltak meg, egyikük lavinában, a másik a havas úton szenvedett halálos balesetet. Szintén ketten vesztették életüket Olaszországban, hegymászás közben. Az osztrák és német közlekedésben is súlyos fennakadásokat okoz az elmúlt években nem tapasztalt nagy mennyiségű hó.

Rendkívüli állapotot hirdettek Bajorország több részén, miután több mint félméteres hó borította be tartomány alpesi településeit. A tömegközlekedésben késésekkel kell számolni, több vasúti járatot töröltek. A hó számos utat teljesen járhatatlanná tett, ezzel települések váltak megközelíthetetlenné. A regionális hatóságok iskolai szünetet rendeltek el, és figyelmeztették a veszélyekre a helyieket.

Az utóbbi néhány napban nagyon erősen havazott a körzetünkben, ennek pedig következményei voltak a közösségi életre is. A leginkább egyértelmű, hogy voltak elzárt utak, és voltak emberek, akik nem tudtak munkába vagy vásárolni menni. Rendkívüli intézkedéseket hoztunk, és a régióban szüneteltettük a tanítást a hó miatt, a munkagépek ugyanis nem tudtak megbirkózni ezzel a hómennyiséggel – mondta el Sophie Marie Stadler, a Miesbach környéki önkormányzat szóvivője. A helyiek szerint azonban ez az évszaknak megfelelő, normális időjárás.

Amikor gyerekek voltunk, gyakrabban volt ilyen, de most már hosszú ideje nem. De nem gond, hiszen tél van, nincs okunk panaszra. Az utóbbi időben nem voltak nagyon kemény telek, de most visszatért, és rendben is van – számolt be Walli Neubauer, warngau-i lakos. A térségben megnőtt a lavinaveszély is.

Északról dél felé nagyon sokat változik a helyzet. Itt, a Bajor Alpokban nagyon sok hó esett az elmúlt pár napban. Ezért nagyon magas hóréteg van, és nagy a lavinaveszély. A bajor lavinafigyelő szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki, ez a második legmagasabb, ami a nem biztosított sípályákon is magas kockázatot jelent – számolt be a bajor hegyimentő szolgálat szóvivője, Roland Ampenberger.

Görögországban ritkán tapasztaltak olyan havazást, mint amilyet a Sophia névre keresztelt hidegfront hozott az országba. Az Athéntól 30 kilométerre délkeletre lévő Kerateában 3 megfagyott ember holttestét találták meg a tűzoltók. A front elvonulása után azonban újabb hideg légáramlatra figyelmeztetnek a meteorológusok, amik újabb hóviharokat, egyes területeken pedig heves esőzést hoznak a mediterrán térségbe.