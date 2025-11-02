Keresés

Külföld

Halálos tűz egy mexikói áruházban, gyerekek is az áldozatok között

2025. november 02., vasárnap 07:16 | MTI
áldozatok tűzvész Mexikó

Tűz ütött ki egy diszkont áruházban szombaton az északnyugat-mexikói Hermosillo város központjában, legalább 23 ember meghalt, tucatnyian megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

  • Halálos tűz egy mexikói áruházban, gyerekek is az áldozatok között

A tájékoztatás szerint feltehetően robbanás előzte meg a lángok keletkezését. "A vizsgálat egy az üzletben található transzformátorra összpontosít" - közölte Sonora állam ügyészsége az X közösségi oldalon.

A lángokat már megfékezték. Médiaforrások elektromos meghibásodást emlegetnek. A városi hatóságok közlése szerint a népszerű Waldo's diszkontlánc áruháza nem volt támadás célpontja.

"Rendelkeztem egy alapos és átlátható vizsgálat lefolytatásáról a baleset okainak tisztázása érdekében" - mondta Alfonso Durazo, a város székhelye, Sonora állam kormányzója egy közösségi médiában közzétett videóban, hozzátéve, hogy

az áldozatok között gyermekek is vannak.

A halálesetek többsége mérgező gázok belélegzése miatt következett be - mondta Gustavo Salas, az állam főügyésze a törvényszéki orvosi szolgálat megállapítására hivatkozva.

"Őszinte részvétem az életüket vesztett emberek családtagjainak és szeretteinek"

- írta Claudia Sheinbaum elnök egy X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve, utasította a hatóságokat, hogy segítsenek az áldozatok családtagjainak és a sérülteknek.

A helyi vöröskereszt közölte, hogy 40 alkalmazottja és 10 mentőautója csatlakozott a mentési munkálatokhoz, és több sérültet vittek kórházba.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

