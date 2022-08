Megosztás itt:

A Korzikán kialakult viharzóna most elsősorban Toszkánában pusztít, már két ember is életét vesztette az időjárás miatt. Azonban amíg az ország nagy részén viharok pusztítanak, addig délen továbbra is a hőség nehezíti a mindennapokat. Szicíliában volt, ahol 43 fokot mértek pénteken.