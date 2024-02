Halálos áldozatokat is követelt a csütörtöki valenciai tűzeset + videó

Megosztás itt:

Mindent beborító lángok, szirénák. Valencia egyik utcáját tűzoltók lepték el csütörtök éjszaka miután kigyulladt egy lakóépület emelete.

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a környező házakat is ellepte. A hatóságok emiatt csak az erkélyeken keresztül tudták menteni a bajbajutott lakókat.

Többen egymást támogatva az utcán aggódtak, hogy szeretteik biztonságban eltudják hagyni az egykori otthonukat.

Rendőrök, tűzoltók próbálják segíteni a civilek távozását a helyszínről akik nem értik pontosan mi is történt. A tűzvészt kiváltó ok eddig ismeretlen. Az első feltételezések szerint az erős széllökések miatt terjedhettek a lángok tovább és gyorsaságát a gyúlékony ház burkolata is befolyásolhatta. A spanyol miniszter aki az estet követően ellátogatott a tragédia helyszínére megerősítette, hogy tisztázni fogják a körülményeket.

Azért vagyok itt, hogy minden segítséget megadjak a város vezetésének, hogy megfelelően tudják ellátni a sürgős eseteket. Nyilvánvalóan szeretnénk tisztázni a történteket és támogatást nyújtani a gyászoló családoknak. -mondta Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sanchez.

Az épületből csak a hamuba borult szerkezet maradt meg, minden értéktárgy megsemmisült. Az egész ország, város az érintett családok mellett áll, hogy újra építsék életüket. A valenciai civilek gyűjtést szerveznek a károsult állampolgárok számára, a polgármestere pedig bejelentette lakhatást is biztosít. A tartományi elnök pedig közölte pénzbeli juttatásokat nyújtanak az elkövetkezendő hónapokban.