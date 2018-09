Halálos áldozatokat és romokat hagyott maga után a szuper tájfun

Több hongkongi lakónegyedet is megtépázott az erős széllel és esőzéssel kísért szuper tájfun a Manghkut. Lakóházakat öntött el a víz. A vidéki városokban és falvakban több embert is ki kellett telepíteni.

Közben megkezdődött a romok eltakarítása Hongkongban. A több mint 200 km/h-s szél kísérte vihar a legerősebb azok közül a természeti katasztrófák közül, amely az idén a térséget sújtotta. A hatóságok a legmagasabb, 10-es fokozatra emelték a tájfun besorolását még vasárnap, miután a szél fákat tépett ki és ablakokat tört be irodaépületeken és lakóházakon.

„A tegnapi vihar nagyon erős volt. Még egy az én súlyommal rendelkező embert is felborított a szél, amitől nagyon megijedtem. Sok fát borított ki a szél és ablakok törtek be. Nagyon nehéz idő volt” – mondta egy helyi asszony.

A vihar utáni napon az élet úgy tűnik visszatért a volt brit gyarmaton. Újraindult a közlekedés és megnyitott a hongkongi börze is.

„Két nappal ezelőtt repültünk ide, úgy 9 óra felé érkeztünk meg a szállodába, miközben a vihar már jött. Meg akartuk nézni Hongkongot, sokat akartunk utazni, de ehelyett a szállodai szobánkba zárkóztunk. Sehova se tudtunk menni. Nem tudtuk, hogy mennyire lesz erős, addig amíg fel nem mentünk a tetejére és láttuk, hogy milyen erővel fúj a szél. Hát mindent elvitt. Antennákat háztetőkről, ablakokat és mindent. Nagyon durva volt” – mesélte egy ausztrál turista.

A szuper tájfun Hongkong előtt a Fülöp-szigeteken pusztított. Az erős vihar házakat döntött romba és fölcsuszamlásokat idézett elő, egy bánya is beomlott. A mentőalakulatok a levonuló vihar után kerestek túlélőket. Több bányász holttestét is megtalálták. A csapatok szerint még több tucat áldozat is lehet az alatt a sártenger alatt.

„Ez egy tömeges haláleset, ahol talán több mint 70 áldozat is lehet, ezért mi a feladatunk az, hogy azonosítsuk az áldozatokat, mert néhányan közülük már oszlásnak indultak” – mondta a kutatócsapat vezetője.

A Manghkut tájfun a hivatalos adatok szerint eddig a Fülöp-szigeteken több mint 50 ember életét követelte.