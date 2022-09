Halálos áldozatai is lehetnek a hurrikánnak Floridában

Megosztás itt:

A vihar északkeleti irányban haladt keresztül az amerikai államon, súlyos károkat okozva, majd trópusi viharrá szelídült.

Lee megye sheriffje a Fox amerikai hírcsatornán csütörtök reggel úgy fogalmazott, hogy nem akar becslésekbe bocsátkozni, de akár százak is lehetnek a romok alatt. Joe Biden elnök súlyos katasztrófahelyzetnek nyilvánította a hurrikán pusztítását, ami megnyitja a szövetségi forrásokat a mentési és helyreállítási munkákra a leginkább érintett délnyugat-floridai megyék számára.

A hurrikán szerda éjszaka trópusi viharrá szelídült, és északkelet felé haladt tovább, súlyos áradásokat is okozva.

Florida kormányzója helyi idő szerint csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a mentőegységek, amint lehetett, megkezdték a munkát és a károk felmérését. A mentesítésben részt vesznek a parti őrség és nemzeti gárda egységei is.

Két megyében gyakorlatilag megszűnt az áramszolgáltatás. Charlotte és Lee megyében teljesen újjá kell építeni az elektromos hálózatot - mondta Ron DeSantis. A kommunikációs hálózat működőképességének fenntartása érdekében mobil adótornyokat telepítettek.

DeSantis elmondta azt is, hogy mérnökök vizsgálják át a partvidék mentén álló hidak szerkezetét, hogy újranyithatók-e, és amint lehet, ezt meg is teszik. A viharral járó áradások is súlyos károkat okoztak, sok helyütt évszázados árvízzel kell szembenézni - tette hozzá.

A kormányzó elmondta, hogy Biden elnökkel folyamatosan kapcsolatban van, és arra kérte, hogy terjessze ki a súlyos katasztrófahelyzetet az eredetileg meghatározott 9 megyéről további területeere, ami megkönnyíti a mentési, helyreállítási munkák finanszírozását szövetségi költségvetésből.

A vihar nyomán több millió háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, csütörtök reggelre ugyanakkor mintegy félmillió otthonban újra volt elektromos áram. A helyi beszámolók szerint Fort Myers városában, ahol a vihar középpontja elérte a partvidéket, óránként 250 kilométeres széllökésekkel és 4 méter magasságú hullámokkal hajókat és motorcsónakokat dobált egymásra a tengerparton.

A vihar nyomán egy híd részlegesen összeomlott, elvágva Sanibel és Captiva szigeteket a szárazföldtől.

Az Ian az év első súlyos, szárazföldet is elért trópusi vihara az Egyesült Államokban, és az eddigi értékelések szerint minden idők egyik legsúlyosabb hurrikánja Floridában.