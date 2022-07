Halálos áldozata is van a migránsok Szabadkánál történt összecsapásának

Megosztás itt:

A szabadkai Pannon RTV helyszínen tartózkodó stábjának információi szerint a sérülések mindegyikét lőfegyver okozta.

A szabadkai rendőrségre éjjel háromkor érkezett bejelentés, hogy a szerb-magyar határ mellett fekvő erdőből fegyverropogás hallatszik. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt. Az erdőt és az arra vezető utakat lezárták. A Pannon RTV információi szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak.

Meg nem erősített hírek szerint migránsok két - egy afgánokból és egy pakisztániakból álló - csoportja támadt egymásra - jelentette az M1 aktuális csatorna helyszíni tudósítója.

Nyugalomra intenek a politikusok, körözött terroristát foghattak a rendőrök

Soha többé nem fordulhat elő a szombati leszámoláshoz hasonló eset Szabadkán. Ezt mondta a helyszínen az észak-bácskai körzetvezető, aki arra kérte a szabadkaiakat, hogy maradjanak nyugodtak és őrizzék meg a hidegvérüket. Aláhúzta: a rendőrség végzi a munkáját, megőrzi a város békéjét.

Az Origo cikke szerint a körzetvezető azt is bejelentette, hogy gyakorlatilag befejeződött az erdő átvizsgálása, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy soha többé nem lesz ilyen lövöldözés.

Napközben egyes információk arról szóltak, hogy több halott is lehet a lezárt erdőben. Újságírói kérdésre válaszolva Šoralov aláhúzta: téves állításokról van szó, a hivatalos álláspont az, amelyet a kórház igazgatója közölt. Eszerint 1 halott és 7 sérült van.

További nem hivatalos információk szerint a szerb csendőrség egy körözött terroristát is őrizetbe vett a makkhetesi erdőben a migránsok között. Ezt azonban eddig hivatalosan nem erősítették meg.

Egy halálos áldozatot követelt a lövöldözés, több súlyos sérültet kórházban ápolnak

Egész nap mentőautók szirénázásától volt hangos az erdőből kivezető Majsai út. Az orvosi csapatok egymást váltva, teljes kapacitással működve szállították a sérülteket a közkórházba. Az első sebesülteket a reggeli órákban vették fel. Többeknél is műtétre volt szükség.

Az egészségügyi intézmény igazgatója, Saša Dželebžić a sajtónak részletesen is beszámolt a sérültek állapotáról. Elmondta, mindannyian lőtt sérüléseket szenvedtek, bemeneti és kimeneti sebeket kellett ellátni, valamint több belső szervi sérülést is.

A lövöldözés hivatalosan egyetlen áldozata egy 20 és 30 év közötti férfi, akinek sem személyazonosságát, sem származási országát nem tudták megállapítani. A férfit megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

A legsúlyosabb állapotban most egy 2006-os születésű, vagyis egy mindössze 16 éves lány van, P.M., aki iráni származású. Elsőként szállították be a kórházba, reggel 6 óra 20 perckor. Medencetájon szenvedett lőtt sérülést, a belső szervei is károsodtak. Az orvosok azonnal megműtötték, állapota azonban továbbra is válságos.

A következő sérültet, a 2001-es születésű férfit, F.M.-et egy órával később, 7 óra 20-kor szállították be – szintén hastájon kapta a lövést. Állapota súlyos. 8 óra 9 perckor érkezett a következő sérült, az 1990-es születésű H.M., aki afganisztáni származású, és szintén súlyos hasi sérülést szenvedett. A következő órákban még több olyan migránst is beszállítottak, akik személyazonosságáról nincsenek információk, vagy csak részleges adatokat tudni. A kórház igazgatója azonban megerősítette, hogy a sérültek között nincs rendőr és helyi civil sem.

Szerbiában jelenleg körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.

Beszámolók szerint az utóbbi időben nőtt a nyomás a szerb-magyar határszakaszon, és arra is volt példa, hogy a migránsok megdobálták a határőröket, így az sem zárható ki, hogy a most használt fegyvereket eredetileg nem egymás, hanem a határt védők ellen akarták használni.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége közleményében azt írta, őrjöngő tömeggé váltak a határ szerbiai oldalán ragadt migránsok.

A szerbiai magyar párt szerint nyílt titok, hogy szervezett embercsempészet történik az Unió és a Vajdaság északi határán, és Félő, hogy ha most nem lesz megfelelő reakció a hatóságok részéről, akkor az eddig is feszült migránshelyzet tovább fokozódik és további nemkívánatos eseményekre kerül sor.

Kocsis: Egyre durvul a helyzet a déli határon, ideje felállítani az önálló határvadász testületet

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a történtekre reagálva a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: egyre durvul a helyzet a déli határon. A kormánypárti politikus hozzátette: csak idén 100 ezernél többen próbáltak illegálisan Magyarországra lépni, válogatott módszerekkel, hol alagutakon, hol létrán, hol kövekkel, hol fegyverrel.

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a katonák és a rendőrök állják a sarat, de a háború miatt nagy szükség lenne a munkájukra az ukrán határnál is. Itt az ideje, hogy felálljon egy önálló határvadász testület, ami kizárólag a határvédelemmel foglalkozik! Magyarország biztonságából nem engedhetünk! - húzta alá bejegyzése végén Kocsis Máté.