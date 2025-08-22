Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

2025. augusztus 22., péntek 21:32 | MTI
válság Ruanda Kongói Demokratikus Köztársaság halálbüntetés Joseph Kabila

Halálbüntetés kiszabását kérte pénteken távollétében az ügyészség Joseph Kabilára, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt elnökére a Ruanda által támogatott M23 lázadócsoporttal való együttműködés miatt.

  • Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

Lucien René Likulia tábornok, az ügyészség képviselője arra kérte a katonai felsőbíróság bíráit, hogy ítéljék halálra Joseph Kabilát háborús bűncselekmények, árulás és lázadó mozgalom szervezése miatt, valamint húsz évi börtönbüntetésre háborús bűnök mentegetése és tizenöt évi elzárásra összeesküvés címén.

A több mint két éve külföldön élő Joseph Kabila május végén megjelent Gomában, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő egyik lázadó kézen lévő városban, és konzultációkat tartott politikai szervezetek és a civil társadalom képviselőivel, mint állította, "a béke visszaállítása érdekében" az országban.

Azóta nem látták az országban, a pere távollétében kezdődött meg július 25-én Kinshasában a katonai bíróság előtt.

A Ruandával határos, ásványi anyagokban gazdag kelet-kongói területeken harminc éve tart a konfliktus. Az elmúlt hónapokban fokozódott az erőszak, amikor az M23 elfoglalta Gomát és Bukavut, Észak-Kivu, illetve Dél-Kivu tartomány székhelyét.

Az ügyészség megítélése szerint az M23 kormányellenes lázadó szervezet által elkövetett erőszakcselekmények hatalmas károkat okoztak a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, és felmerül miattuk Kabila jogi és egyéni felelőssége.

Lucien René Likulia tábornok szerint Joseph Kabila a ruandai hírszerzéssel együttműködve államcsínyt kísérelt meg elkövetni Félix Tshisekedi jelenlegi elnök ellen.

Az ügyészség szerint "a vádlott fegyverrel akarta megdönteni a hivatalban lévő alkotmányos rendszert", majd 2023-ban csatlakozott az M23 mozgalomhoz, később ez utóbbi politikai szárnyának a vezetője lett.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2003 óta moratórium volt érvényben a halálbüntetésre, amelyet 2024-ben eltöröltek, de azóta még egyetlen halálos ítéletet sem hajtottak végre az országban.

Fotó forrása: Shutterstock

További híreink

Ezek a retró tárgyak garantáltan visszarepítik a gyerekkorába – mindegyiket felismeri?

Gyönyörű magyar sikerek a kajak-kenu világbajnokságon

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 18-24.: A Kos türelmét próbára teszik, a Nyilas mindenkit lenyűgöz

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

3 dolog, amit a párterapeuta szerint titkolnod kell a partnered előtt

Ez igazi szégyen, csúnyán lebőgött a magyar válogatott

„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Marad a Chelsea-nél a fiatal brazil középpályás – pénteki transzferhíradó

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

További híreink

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
3
Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok
4
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
5
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
6
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
7
Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó
8
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó
9
Lerántották a leplet Magyar Péterék kamuprofiljairól + videó
10
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Legfrissebb híreink

Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

 Szégyentelen hazugságnak nevezte pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ jelentését, amelyben a világszervezet éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A szerb elnök nyilvános vitára hívta a kormányellenes tüntetőket

A szerb elnök nyilvános vitára hívta a kormányellenes tüntetőket

 Párbeszédet és vitát javaslok minden televízióban és portálon a kormányellenes tüntetők megválasztott legitim képviselőivel - mondta pénteken Aleksandar Vucic szerb elnök a közösségi oldalán közzétett videójában, amelyben kiemelte: Szerbiának demokratikus párbeszéddel, nem erőszakkal kell megoldania a problémáit.
Földrengés volt Romániában

Földrengés volt Romániában

 Közepesnek minősített földrengést észleltek péntek délután a romániai Gorj megyében - közölte a román Országos Földtani Intézet (INFP).
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!