Halálbüntetést kért az ügyész a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottjára + videó

"Tyler James Robinson" - online kapcsolaton keresztül jelent meg a bíróság előtt Charlie Kirk feltételezett gyilkosa. A 22 éves férfit gyilkossággal, lőfegyverrel okozott súlyos testisértéssel, az igazságszolgáltatás akadályozásával, tanúk befolyásolásával, valamint gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekmény elkövetésével vádolják. Az ügyész kijelentette, hogy Charlie Kirk ellen politikai nézetei miatt követték el a merényletet.

Tyler Robinsont egy 33 órás hajtóvadászat után tartóztatták le, miután az apja felvette a kapcsolatot a rendőrséggel.

"Mr. Robinson, önnek joga van ügyvédhez. Ha nem engedheti meg magának, a bíróság kijelölhet önnek egy ügyvédet, aki képviseli önt. Átnéztem az ön pénzügyi helyzetéről szóló nyilatkozatát, és megállapítottam, hogy ön rászoruló. Ezért ideiglenesen kijelölök önnek egy ügyvédet, aki képviseli önt Mr. Robinson” - mondta Tony Graf bíró.

Az ügyész szerint Tyler Robinson szöveges üzeneteket hagyott a lakótársának. Az egyikben az állt, hogy lehetősége volt megölni Charlie Kirköt, és mint írta "ő élt is ezzel a lehetőséggel. A merénylő azt is leírta, hogy több mint egy hétig tervezte a támadást Charlie Kirk ellen.