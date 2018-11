Halál várhat a zsinagógai ámokfutóra

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ORBÁN VIKTOR: TISZA ISTVÁN NEM BÚJT MÁSOK MÖGÉ, NEM MENEKÜLT KÜLFÖLDRE, NEM ÁRULT EL SENKIT, HANEM VÁLLALTA A SORSÁT. FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT. BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK. NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN. A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY. PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT. UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON. AZ 5 SZÁZALÉKOS LAKÁSÁFA MEGTARTÁSÁT KÖVETELI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. 10 MILLIÁRDOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. ÉVEKEN ÁT DUPLA FIZETÉST BIZTOSÍTOTTAK MAGUKNAK A DEBRECENI EGYETEM IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZETÉNEK MUNKATÁRSAI 24.HU. A DEBRECENI EGYETEM VISSZAUTASÍTJA A 24.HU CIKKÉBEN LEÍRTAKAT, ÉS VIZSGÁLJA A JOGI LÉPÉSEK LEHETÕSÉGÉT. MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: NEM KERÜL ÚJRA NAPIRENDRE A VASÁRNAPI BOLTZÁR KÉRDÉSE. JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ! A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM. BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN. THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL. A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ. DONALD TRUMP 15 EZER KATONÁT IS KÜLDENE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRAIHOZ A KÖZELEDÕ MIGRÁNSKARAVÁNOK MIATT. AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL. A TERVEZET ELMOSSA A TÖRVÉNYES ÉS AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET MAGYAR IDÕK. FEGYVERTESZTELÉS MIATT UKRAJNA ÁTMENETILEG LEZÁRJA LÉGTERÉT A FEKETE-TENGER FÖLÖTT. BOMBA ROBBANT AZ OROSZ NEMZETBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZÉKHÁZÁBAN ARHANGELSZKBEN, EGY EMBER MEGHALT, HÁROM SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. EGY 17 ÉVES HELYI LAKOS KÖVETTE EL AZ ARHANGELSZKI ROBBANTÁST, Õ IS MEGHALT A MERÉNYLETBEN. A ROBBANTÁST TERRORTÁMADÁSNAK MINÕSÍTETTÉK. A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT. A KÖZEPES ÉS RÖVID HATÓTÁVOLSÁGÚ NUKLEÁRIS ESZKÖZÖK FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉSRÕL EGYEZTETTEK A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS ÜLÉSÉN. TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE. LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT. AZ ISTENKÁROMLÁSÉRT HALÁLRA ÍTÉLT KERESZTÉNY NÕ AZONNALI SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT RENDELTE EL A PAKISZTÁNI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. A NÕ 2010 ÓTA VOLT HALÁLSORON, MUZULMÁN MUNKATÁRSNÕI VÁDOLTÁK MEG AZZAL, HOGY TISZTELETLENÜL BESZÉLT MOHAMED PRÓFÉTÁRÓL. MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT. BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT. AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG. MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP. KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY FÉRFI AMIKOR AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD A TÁVHÕVEZETÉK ALÁ SZORULT, TATABÁNYÁN. NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK. 12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT. KOKAINKERESKEDELEM MIATT ÕRIZETBE VETTEK 3 EMBERT BUDAPESTEN, A LEFOGLALT DROG PIACI ÉRTÉKE MEGHALADJA AZ 50 MILLIÓ FORINTOT.