Hajótörést szenvedett egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak a Földközi-tengeren + videó

60 illegális bevándorló vesztette életét az Európa fele tartó tengeri átkelés során. A hajótörést az Ocean Viking civil hajó jelezte, mely 25 személyt vett a fedélzetére. A túlélők beszámolója szerint az utasok egy gumicsónakkal indultak útnak Tunéziából hét nappal a civil hajó beavatkozása előtt. A harmadik napon meghibásodott a gumicsónak motorja, a hátralévő négy napot élelem és ivóvíz nélkül töltötték. Az tengeri szerencsétlenség után életben maradtak azt is elmondták, hogy 60- an lehettek azok, akiknek nyoma veszett, köztük asszonyok és egy gyermek.

A túlélők közül két személy súlyos állapotban volt, ezért őket helikopterrel szállították egy szicíliai kórházba. A civil hajó fedélzetén 12 kiskorú is van, akik közül kettő 13 év alatti. Az Ocean Viking további beavatkozást hajtott végre a tengeren, egy halászhajón utazó 100 illegális bevándorlót is a fedélzetére vett. Antonio Tajani olasz külügyminiszter úgy nyilatkozott ugyanazok az emberkereskedők ültetik az életvesztőkbe az elkeseredett embereket, akik kábítószerrel és fegyverekkel is kereskednek. Sajtó beszámolók szerint folytatódik a migráció a dél olasz szigeteken. Csütörtökön 107 illegális bevándorló érkezett Lampedusa szigetére.