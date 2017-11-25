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Haditengerészet: nem volt küldetése az eltűnt tengeralattjárónak

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2017. november 25., szombat 09:31, frissítve: szombat 09:32

Semmilyen titkos küldetést nem hajtott végre a múlt szerdán eltűnt argentin tengeralattjáró. A latin-amerikai ország haditengerészetének szóvivője kizárta azt is, hogy támadás érte volna a harci járművet.

A San Juan esetét vizsgáló bíró azonban azt közölte, valami bizalmas jellegű ügy közepébe került. A hadsereg csütörtökön ismerte el, hogy 3 órával a tengeralattjáró eltűnése előtt robbanást rögzítettek, de azt kizárták, hogy felrobbant volna a jármű. A fedélzeten 44 tengerész teljesített szolgálatot, egyre kevesebb a remény, hogy élve megtalálják őket.

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ArgentínatengeralattjáróSan Juan

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