2025. 10. 19. Vasárnap Nándor napja
Külföld

Hadi jelentés a Kremlből: újabb települések kerültek orosz ellenőrzés alá

2025. október 19., vasárnap 16:59 | MTI
front Háború Ukrajnában hadi jelentés

Az orosz hadsereg elfoglalta Csunyiscsinye községet a donyecki régióban és Poltavka települést Zaporizzsja megyében - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

  • Hadi jelentés a Kremlből: újabb települések kerültek orosz ellenőrzés alá

A tárca szerint az orosz fegyveres erők Poltavkánál 12 négyzetkilométernyi megerődített területen több mint ötszáz épületet "tisztítottak meg". A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva vasárnap azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként négy kilométerre közelítette meg a donyecki Liman várost.

Szombaton a tárca bejelentette, hogy a donyecki Plescsijivka orosz ellenőrzés alá került.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők

az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának több, az ukrán hadsereg által használt objektumát, valamint több anyagi-műszaki és lőszerraktárt, egy amerikai HIMARS sorozatvetőt, négy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró 155 milliméteres tarackot, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 323 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa repülőterének forgalmát átmenetileg korlátozták.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

