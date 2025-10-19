Megosztás itt:

A tárca szerint az orosz fegyveres erők Poltavkánál 12 négyzetkilométernyi megerődített területen több mint ötszáz épületet "tisztítottak meg". A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva vasárnap azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként négy kilométerre közelítette meg a donyecki Liman várost.

Szombaton a tárca bejelentette, hogy a donyecki Plescsijivka orosz ellenőrzés alá került.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők

az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának több, az ukrán hadsereg által használt objektumát, valamint több anyagi-műszaki és lőszerraktárt, egy amerikai HIMARS sorozatvetőt, négy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró 155 milliméteres tarackot, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 323 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa repülőterének forgalmát átmenetileg korlátozták.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)