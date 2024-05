Háborús pszichózis: katonákat akar az EU küldeni az ukrajnai háborúba?

A dokumentumban nincs szó arról, hogy uniós katonákat küldjenek a frontra, ennek ellenére aggodalomra ad okot, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője azzal állt elő, hogy az egész EU-ban vezessenek be kötelező katonai szolgálatot . Ami viszont már most elkönyvelhető: Brüsszel folytatni fogja a fegyverek küldését, valamint vállalta az ukrán katonák további kiképzését.

