HÁBORÚS FENYEGETÉS! Tomahawk rakéta érkezhet Ukrajnába – Megindulhat a fokozatos csapás! + videó
2025. október 08., szerda 08:30
| Hír TV
Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kaphat Ukrajna az Egyesült Államoktól – de az ukrán képviselő, Jehor Csernyev szerint a szállítás egy fokozatos eszkalációs terv része. A cél elsősorban a Vlagyimir Putyinra gyakorolt nyomás a tárgyalások megkezdésére, de a korlátozások később feloldódhatnak, ami óriási háborús kockázatot jelent.
