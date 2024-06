Háborúba küldené Brüsszel az európai fiatalokat

Emmanuel Macron francia elnök nagy port kavart év elején tett kijelentésével, miszerint ha a helyzet úgy hozza, akár nyugati csapatokat is lehetne Ukrajnába küldeni. A háborúpárti baloldali államfő fokozta a tempót, és nem sokkal ezután már az atombombák bevetésének lehetőségéről kezdett el beszélni." A nyugati politikusok azóta egymást túllicitálva próbálnak megfelelni a háborús tébolynak. Macron után Donald Tusk lengyel kormányfő is beállt a sorba: szerinte fel kell készülni a legrosszabbra is. Mostanra pedig odáig jutottak, hogy nyíltan kimondják: nem kell annyira félni egy világháborútól.

