Háború, vagy béke? – ez a kérdés Koreában

Szakértői vélemények szerint a mostani három napos koreai csúcs lakmuszpapírja lesz a Phenjan által kezdeményezett Kim-Trump találkozónak. Itt derülhet ki ugyanis, hogy az észak-koreai diktátor mennyi gondolja komolyan az atommentesítést. Szöulban az emberek azt várják az újabb találkozótól, hogy a koreai félsziget mihamarabb egyesül.

„Észak és dél újra csúcstalálkozót tart, a harmadikat már. Remélem, hogy ezzel a lehetőséggel a két ország közti kapcsolatok javulnak és az egyesülés is hamarosan megtörténik” – nyilatkozta a kamerának Um-an, szöuli lakos.

A koreaiakat az atommentesítés is foglalkoztatja.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a harmadik csúcs is tető alá került, remélem, hogy az észak-déli csúcson most pragmatikus terveket hallunk az atommentesítés és a kapcsolatok javítása terén. Persze azt is kívánom, hogy a tárgyalások fontos lehetőséget nyújtsanak észak és dél egyesítésére” – mondta Kim Min-jin helyi lakos.

Phenjaniban tapsvihar és virágok fogadták azt a karavánt, ami Moon Jae-in déli és Kim Jong Un északi elnököt szállította a városon keresztül.

A felek egy határmenti városban Panmunjom-ban tárgyalnak majd.