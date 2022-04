Háború Ukrajnában - Több rakétatámadás is érte Lemberget

Megosztás itt:

Több rakétatámadás is érte Lemberget

Oroszország megindította a háború második szakaszát. - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este. Az orosz erők április elején kivonultak Kijev környékéről, azóta zajlott a csapatok átcsoportosítása Kelet-Ukrajnába. Az oroszok érthető módon nem közölnek terveket, de az ukránok és a Nyugat rendre részletekről számolnak be, hogy mire készülhet az ellenség. Az ukránok biztosak abban, hogy az ukrán erők képesek feltartóztatni az offenzívát.

Heves támadás alatt áll Mariupol

Heves támadás alatt áll Mariupol is. A dél-ukrajnai Mariupolban maradt ukrán erők tovább harcolnak, és elutasítják a megadásra vonatkozó orosz felszólítást - jelentette ki Denisz Smihal ukrán miniszterelnök. A város még nem esett el- tett hozzá. Mariupolban embertelen a helyzet. -Ezt már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta. Az államfő szerint csak két megoldás létezik: a nyugatiak azonnal nehézfegyvereket szállítanak, hogy megtörjék az orosz invázió előtt 441 ezer lakosú, stratégiai fontosságú Azovi-tengeri kikötőváros ostromát, vagy tárgyalások útján segítenek elérni a harcok leállítását.

Visszaköltözik Kijevbe az olasz nagykövetség

Olaszország újranyitotta kijevi nagykövetségét és rövidesen Spanyolország is így tesz. Múlt héten pedig visszatértek a cseh diplomaták is az ukrán fővárosba. Az olasz diplomácia vezetője azt mondta, hogy ez szimbóluma annak, hogy Olaszország nem vesztegeti az időt, szakadatlanul hisz a diplomáciában és állandóan a békét keresi.

Volodimir Zelenszkij bírálta Emanuel Macron francia elnököt,

amiért vonakodott népirtásnak nevezni a bucsai eseményeket. És meg is hívta őt egy ukrajnai látogatásra, hogy a saját szemével lássa: az orosz erők népirtást követnek el. Joe Biden amerikai elnököt is meginvitálta Kijevbe, de Macront követően a Fehér Ház is közölte, hogy Biden elnök jelenleg nem tervez ukrajnai látogatást a meghívás ellenére sem.

Bírálta a Kreml, Ukrajna hozzáállását a béketárgyalásokhoz.

Dmitrij Peszkov szóvivő szerint az ukrán fél nem következetes a megállapodások tekintetében, gyakran változtatja álláspontját. Arról beszélt a a médiának tartott szokásos tájékoztatóján, hogy az ukrán fél a már megállapodott pontokban is gyakran változtatja álláspontját. Ez az orosz álláspont.

Ukrajna kitöltötte az EU-csatlakozási kérdőívet.

Ursula von der Leyen Bizottsági elnök arról beszélt, hogy az EU arra fog fókuszálni, hogy ne évek, hanem hetek kérdése legyen a folyamat. Ezeknek a kérdőíveknek a kitöltése jelenti ugyanis az első komoly lépcsőt az ahhoz vezető úton, hogy Ukrajna EU-s tag lehessen. A bizottság elnöke ekkor kitért arra is, hogy a procedúra hosszadalmas lehet.

Moszkva szerint többen is jelezték, hogy készek rubelben fizetni a gázért

Számos ország jelezte, hogy kész rubelben fizetni az orosz gázért. Erről pénteken Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes beszélt. Arról viszont nem szólt, hogy mely országok ezek. A hírt pedig azóta sem erősítette meg senki.