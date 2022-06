Megosztás itt:

Az orosz hadsereg lerombolta az utolsó hidat is, amely Szeverodonyecket összeköti belső Ukrajnával. A terület ukrán kormányzójának állítását műholdképek is igazolták. A Sziverszkij Donyec folyón több híd biztosította az átkelést a menekülő lakosságnak, valamint ezeken szállították át az ukrán hadsereg utánpótlását is.

Teljes adás:

HírTV