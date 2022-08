Háború Ukrajnában - Egyre több PR-akcióra van szüksége Zelenszkijnek, hogy a Nyugat szimpátiáját megtartsa

Megosztás itt:

Iszkander rakéta talált egy ukrán tartalékosokat szállító vasúti szerelvényt Csaplinében, aminek következtében életét vesztette az ukrán fegyveres erők tartalékos állományának több mint kétszáz, a Donyec-medencébe induló katonája és tíz haditechnikai eszköz.

Mást mondanak Kijevben. A csaplinei vasútállomás elleni orosz csapás halálos áldozatainak száma már 25-re emelkedett, meghalt egy hat és egy 11 éves kisfiú is.

-----------------

Az orosz légierő újabb precíziós csapása Mikolajiv megyében megsemmisítette az ukrán Kahovka csoportosulás parancsnoki állását, aminek következtében 64 katona életét vesztette.

A Poltava megyei Mirhorod katonai repülőterén mintegy harminc katona vesztette életét, miután az oroszok precíziós levegő-föld fegyverekkel lőtték a légi kikötőt.

-----------------

Az orosz erők ismét csapást mértek az ukrán főváros környékére, az eddigi információk alapján két rakéta csapódott be a Vishorodi járásban, a többit a légvédelem hatástalanította - állítják kijevi katonai források.

A fővárosi régión kívül Csernyihiv, Harkiv, Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Luhanszk és Donyeck megyéket érte orosz támadás az éjszaka.

------------------------

A csaplinei vasútállomás elleni orosz csapás halálos áldozatainak száma már 25-re emelkedett, meghalt egy hat és egy 11 éves kisfiú is - számolt be az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője. Orosz hírforrások ugyanakkor arról számoltak be, hogy fegyvereket és lőszereket, illetve egyéb hadi anyagokat tároltak a pályaudvaron az ukránok.

-----------------

Az ukrajnai Zaporizsje Atomerőmű feletti ellenőrzés visszaadására szólította fel Oroszországot az amerikai és ukrán elnök - közölte a Fehér Ház, miután Joe Biden és Volodimir Zelenszkij telefonon beszélt egymással.

Az Egyesült Államok elnöke egyben gratulált az ukrán államfőnek Ukrajna függetlenségi ünnepe alkalmából, és megerősítette országa további támogatását Ukrajna felé.

----------------

Az Ukrajna elleni háború leállítására és a zaparozzsjai atomerőmű demilitarizálására szólította fel Oroszországot csütörtökön az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

A tisztviselő azt mondta, "a hat hónapja kezdődött orosz agresszió miatt 6,8 millió ukrán menekült külföldre, és további milliók az országon belül kényszerültek otthonuk elhagyására. A fél éve folyó harcok nemcsak az embereket, hanem a zaporozzsjai atomerőmű közelében a környezetet is súlyosan veszélyeztetik".

-------------------

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor arról számolt be, hogy az ukrán tüzérség hét alkalommal mért csapást nagy kaliberű ágyúkkal az atomerőmű környékére. Emiatt lekapcsolták az elektromos hálózatról az atomerőmű két blokkját.

--------------------

Az ukrán hatóságok Zaporizzsjában már kiürítési terven dolgoznak egy atomerőmű-baleset esetére.

---------------------

Őrizetbe vettek Kalinyingrádban egy helyi lakost, aki ukrán utasításra terrorcselekményeket tervezett végrehajtani az orosz Balti Flotta létesítményei és az ottani repülőtér ellen - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.

Az 55 éves, orosz állampolgárságú gyanúsított az a Föderációban terrorszervezetnek minősített Azov ukrán fegyveres alakulat megbízásából készült akciók elkövetésére.

Megtalálták nála az Azov aktív tagjaival folytatott levelezését, valamint a rejtekhelyét, ahol egy körülbelül öt kilogramm robbanószerkezetet, továbbá pokolgépgyártáshoz szükséges alapanyagokat.

-------------------------

Megközelítette a 90 százalékot a gáztárolók töltöttsége Franciaországban, így az ország jó úton van, hogy elkerülje télen az ukrajnai háború miatti esetleges energiahiányt.

A francia kormány célja, hogy novemberig sikerüljön 100 százalékra feltölteni a gáztározókat, miközben az Ukrajnát támogató nyugat-európai országok irányába az orosz gázexport fokozatosan csökken, a gáz ára pedig rekordokat dönt Európában.

----------------------

Európai uniós és amerikai közvetítők érkeztek Pristinába és Belgrádba, hogy többnapos tárgyalássorozaton enyhíteni próbálják a Szerbia és Koszovó közötti ellentéteket, és megakadályozzanak egy esetleges komoly konfliktust a két ország között.

A Koszovó és Szerbia közötti kapcsolat július végén vált ismét feszültté, miután Pristina úgy döntött, a szerbek számára kilépő és belépő dokumentumokat állítanak ki a koszovói határon, valamint a szerb rendszámtáblával rendelkezőknek a Koszovóba történő belépéskor ideiglenes koszovói táblát kell igényelniük.