Háború Ukrajnában: egész nap szóltak a szirénák Ukrajna nemzeti ünnepén

Az oroszok légitámadást indítottak Kijev belvárosának közelében - ezt a régió katonai vezetője jelentette be. Rakétacsapás ért egy ukrán vasútállomást is Csaplinében. A legfrissebb jelentések szerint 25-en meghaltak, köztük két gyermek is, és legalább 50-en megsebesültek.

Hajnalban ismét Mikolajivot lőtték az oroszok S-300-as rakétákkal, eltalálva egy lakóépületet is. Donyeck megyében az orosz légierő és tüzérség több mint 260 célpontra mért csapást, a súlyos veszteségek miatt az ukrán haderő egy része dezertált.

Öt új, önkéntesekből álló harcoló alakulatot állít ki az orosz offenzíva támogatásához az Altaji határterület, amely Oroszország kazahsztáni határán található.

Harmadszor is Kijevbe látogatott Boris Johnson leköszönő brit miniszterelnök, és tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel.

