Háború Ukrajnában - Csaknem négy millióan hagyták már el Ukrajnát!

Több katonai központot is megsemmisítettek az orosz csapatok Ukrajnában a hétvégén. A bombázásokban civilek is életüket vesztették. Volodimir Zelenszkij elnök eközben továbbra is fegyvereket követel a Nyugattól, és leszögezte, hogy nem enged országa területi egységének sérthetetlenségéből.

Élőben elemeztük a legfrissebb orosz – ukrán helyzetet. Skype-on kapcsoltuk Nógrádi Györgyöt.

Sikerült egységet felmutatnia a NATO-nak a brüsszeli csúcson Oroszországgal szemben. Ezt Koskovics Zoltán geopolitikai elemző közölte Globál című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ szakértője hozzátette: nem valószínű, hogy a háborúban tömegpusztító fegyvereket vetnének be, mert az egyik fél érdekét sem szolgálná.

