Háború Ukrajnában – az orosz-ukrán háború 15. napja

A szomszédunkban dúló háború miatt elszállt az euró árfolyama, a héten már majdnem elérte a 400 forintot is. A feltörekvő devizák is jelentősen gyengülnek: a lengyel zlotyi és a cseh korona is erőteljes gyengülést mutat. Közben soha nem látott szintre emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Az emberek megrohamozták a benzinkutakat Romániában. De Magyaroroszágon is sok kúton hosszú sorok alakultak ki, az autósok ugyanis attól tartanak, hogy üzemanyag-hiány léphet fel hamarosan. A Mol elnök-vezérigazgatója cáfolta, hogy ellátási problémák merülhetnek fel itthon.

Mindeközben attól tartanak a piacon, hogy a háború miatt a fővárosi lakáspiacokon brutális árcsökkenés várható, nem úgy, mint vidéken, ahol a falusi CSOK miatt viszont többen vásárolhatnak majd házat.

Adásunkban kapcsoltuk Benedikt Károlyt a Duna House PR és marketing és PR vezetőjét.

15. nap

Az Egyesült Államok nem fogja lengyel vadászgépekkel ellátni Ukrajnát - jelentette be az amerikai Pentagon-szóvivő. Légvédelmi és tankelhárító fegyvereket küldenek inkább, mert erre van a legnagyobb szüksége az ukránoknak. Közben az oroszok azt közölték, hogy az ukránok provokációra készülnek: vegyi fegyvereket akarnak bevetni saját lakosságuk ellen, az oroszokat vádolva annak elkövetésével.

Az Uniós csúcs Brüsszelben éppen adásunk alatt folyik. És ma volt a béketárgyalás is Törökországban az ukrán és az orosz külügyminiszter között. Nem sikerült a tárgyalás.

Mi lesz a harcokkal? Bevehetik Kijevet?

Meddig mennek el az oroszok?

