Háború Ukrajnában: Az Európai Unió tagállamainak versenyképessége kerül veszélybe

Hivatalosan is hadat üzenhet Ukrajnának Vlagyimir Putyin orosz elnök. - A CNN értesülése szerint. Erre május 9-én, az orosz győzelem napján kerülhet sor. A hadüzenet alapján lehetőség lenne az orosz tartalékos erők teljes mozgósítására, mivel az inváziós erőfeszítések továbbra is akadoznak, amerikai és nyugati tisztviselők szerint.

Norvégia lezárja kikötőit az orosz hajók előtt, a vonóhálós halászhajókat kivéve. Annak ellenére, hogy nem tagja az Európai Uniónak Norvégia, követi az EU szankciós politikáját. Közben nyolcezer katonát küld a brit hadsereg az Európában tervezett idei nyári hadgyakorlatokra. A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a fegyveres erők a hidegháború óta nem vettek részt ilyen nagy létszámú kontingensekkel európai hadgyakorlatokon.

A Vatikán is megszólalt a háború ügyében: Hétfőn Pietro Parolin szentszéki államtitkár azt nyilatkozta csak a felek közötti tárgyalásokkal lehet befejezni az ukrajnai háborút. Ma pedig megjelent egy interjú amelyben Ferenc pápa arról beszélt, hogy már kérte a moszkvai találkozási lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnöktől az ukrajnai háború miatt. A szentatya azt is közölte, hogy nem megy Kijevbe, mert először Moszkvában akar tárgyalni. Az interjúban arról is szólt, hogy attól tart, hogy az orosz elnök nem fog megállni. Szerinte Putyin amiatt reagálhatott rosszul, mert úgy érezte: a NATO, Oroszország kapujában ugat.

