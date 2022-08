Háború Ukrajnában - A cseh kormány is magyar megoldásokkal kezelné a válságot

Megosztás itt:

Autóba rejtett pokolgép ölt meg egy az oroszok által Ukrajnába kinevezett katonatisztet. A merénylet Zaporizzsja területen történt. Az elmúlt hetekben több oroszbarát tisztviselőt ért támadás Herszonban is. Eközben az ukrán erők a nikolszkij Nagyboldogasszony-templomra lőttek. A Nikolo-Vasziljevszkij kolostort nem először támadják, most éppen akkor ágyúzták, amikor a hívek a kenet szentségét vették fel.

Egy amerikai szakértő szerint a nyugatnak nem áll érdekében Ukrajna teljes győzelme, csak a háború elnyújtása. Thomas C. Theiner azt írja: "egy sikeres és hatékony ellentámadás modern gyalogsági harcjárműveket igényelne, ezeket viszont egyetlen nyugati ország sem hajlandó Kijev rendelkezésére bocsátani;

Ebből is látszik, hogy a nyugati országoknak nem áll érdekükben Ukrajna teljes győzelme. A Nyugat ki akarja véreztetni Oroszországot, hogy visszavonuljon, de nem akarja, hogy vereséget szenvedjen” – írja a bejegyzésben Theiner.

Az Egyesült Államok újabb 3 milliárd dolláros, azaz 1,2 billió forintnyi fegyvertámogatást ad Ukrajnának, miközben maga is rekord inflációval néz szembe, ami ellen már most tiltakoznak országszerte. Biden elnök székébe is kerülhet a háborús gazdaságpolitika, miközben az amerikai olajtársaságok második negyedéves adatai is horribilis összegű extraprofitról számolnak be. Eközben egyre többen felszólaltak amiatt, hogy a szövetségi kormány nem hozott olyan döntést, amelyben visszakérné azt a támogatást, amelyet az olajtársaságok a koronavírus-járvány alatt, a bevételkieséseik kompenzálására kaptak az adófizetők pénzéből.

Készüljünk fel Németország összeomlására – írja Bartosz Bartczak lengyel közgazdász a Niezalezna lengyel konzervatív portálon megjelent cikkében. A szakértő úgy véli, hogy az ukrajnai háború miatt Németországnak búcsút kell mondania attól az elképzelésétől, hogy az európai energiaellátást az orosz gázra alapozza. Ennek következtében Németország elveszítheti az olcsó orosz nyersanyagok felhasználásából származó előnyét. Másrészt egy másik probléma is felmerül a horizonton, Kína. Szerinte Németország az amerikai és kínai érdekek által meghatározott geopolitikai csapdába esett. Ez pedig Németország gazdasági erejének végét jelentheti – véli Bartczak, aki arra figyelmeztet, hogy ez a helyzet a német gazdasággal szorosan összefonódó Lengyelország számára is problémákat okozna.