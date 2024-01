A Hezbollah rakétatámadást inditott Izrael ellen + videó

Megosztás itt:

Sikerült felszámolni a Hamász katonai szárnyát Észak-Gázában – ezt az izraeli hadsereg jelentette be. Közölték, hogy eddig nagyjából nyolcezer terroristával végeztek a térségben, és lefoglaltak több tízezer fegyvert. A zsidó állam hadserege közölte: a harcnak nincs vége, további terroristák után kutatnak, ráadásul a készültséget most már a Libanonnal határos területre is kiterjesztetik.

Ramallah közelében mindeközben agyonlőttek egy izraeli civilt. A biztonsági erők és a mentők a helyszínre érkeztek, ahol az út szélén megtalálták a sofőr járművét betört hátsó ablakkal.

Az izraeli hadsereg közölte: katonákkal fogják üldözni a gyanúsítottakat.