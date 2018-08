Egy nappal a rendőrségi tömegoszlatás után is 40 ezren a kormány szákházánál.

Ezúttal nemcsak a kormány távozását követelték, hanem az ellen is tiltakoztak, hogy pénteken este szerintük indokolatlanul vettettek be a rendőrök könnygázt és vízágyút a tömegoszlatáskor. „Rendőrök, Ti is románok vagyok?” - írták egy transzparensen.

A tömeget a külföldről haza érkezett, szabadságon lévő vendégmunkások szólították az utcára. Előrehozott választásokon kívül a korrupt tisztségviselőket védő törvénymódosítások leállítását követelik. A szociáldemokraták tavaly kerültek hatalomra, azóta megpróbáltak több tételt is kivenni a korrupció hatálya alól. „Nem tudom ezt így folytatni. Ha ezek a tüntetések nem vezetnek sehová, az országunk elveszett” – mondta egy tiltakozó.

Szombaton nemcsak Bukarestben, hanem több nagyvárosban is tüntetést szerveztek. Egy idős férfi 450 kilométert utazott fel a fővárosba. „Szerintem egész Romániának Bukarestbe kellene jönnie. Meg kell találni, kik vezethetnek bennünket” – jelentette ki.

A szombati megmozdulás békésen ért véget, de pénteken több mint 400-an megsebesültek az oszlatáskor, közte külföldi újságírók is.

Nemcsak a román államfő, hanem az osztrák kancellár is vizsgálatot követel. A kormánypárt elnöke viszont azzal vádolta meg mind Klaus Iohannist, ő ösztönzi az erőszakos tüntetőket.

Nincs párbeszéd

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az erőszak minden formáját elítéli – ezt Kelemen Hunor nyilatkozta a Hír TV-nek. Az RMDSZ elnöke szerint a helyzet azért is fajulhatott idáig, mert nincs érdemi párbeszéd a politikai oldalak között, és a legszegényebbek úgy érzik, senki sem képviseli az érdekeiket.

„A bukaresti nagy tüntetésen kevés számú Bukarestben élő magyar volt jelen, legalábbis a Facebook-bejelentkezések alapján ezt lehet tudni és a kormány ellen tüntettek. Kolozsváron, Marosvásárhelyen, erdélyi nagyvárosokban teljesen békés tüntetések voltak, ott arányaiban a magyarok is olyan arányban voltak jelen amilyen arányban élnek az adott városban” – mondta.