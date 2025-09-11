Gyürk András: minden mérőszám szerint teljes kudarc Brüsszel energiapolitikája

Megosztás itt:

Gyürk András közölte, az évfordulóra publikált tanulmányok szerint az európai vállalkozások továbbra is ötször annyit fizetnek a földgázért, mint amerikai versenytársaik.

"Ezek az adatok világosan mutatják az Európai Bizottság energiapolitikájának teljes kudarcát. Ezért is elfogadhatatlan, hogy szerdai programbeszédében Ursula von der Leyen újfent a szankciók és az erőltetett zöldpolitika mellett foglalt állást" - fogalmazott.

Egy évvel Ursula von der Leyen második hivatalba lépése és a Draghi-jelentés megjelenését követően időszerű az eddigi eredmények vizsgálata. - jelentette ki. A jelentésben helyesen, a túlzottan magas energiaárakat jelölték meg az európai versenyképesség fő problémájaként. Ennek ellenére a most publikált elemzések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Brüsszel nem tett semmit az elszabadult energiaárak megfékezése érdekében - hívta fel a figyelmet a fideszes politikus.

Az európai vállalkozások amerikai versenytársaik költségeinek ötszörösét fizetik a földgázért - tájékoztatott. Az áramárak csökkentése sem sikerült, azok 200-300 százalékkal haladják meg a von der Leyent megelőző időszak átlagát. Az energiaszegénységben élők aránya is emelkedik, öt év alatt mintegy 17 millióval nőtt Európában azoknak a száma, akiknek nehézséget okoz otthonuk felfűtése - mutatott rá.

"A lesújtó adatok ellenére Brüsszel nem készül változtatásra. Programbeszéde egyértelművé tette, hogy von der Leyen és az Európai Bizottság továbbra is a szankciókban és az erőltetett zöldpolitikában gondolkodik. Ezt várják el magyarországi lerakatuktól, a Tisza Párttól, a vállalkozások ellehetetlenítése és az energiaszegénység megugrásának árán is. Mi, Patrióta fideszes politikusok viszont ez ellen, és a magyar emberekért küzdünk" - tette hozzá Gyürk András.