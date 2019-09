Gyümölcsöző üzletet alapoztak Gréta Thunbergre

A kis Gréta, a megváltó, a gyermekkatona, a copfos kisded, akit pénzsóvár szülei 16 évesen, asperger szindrómásan elküldtek dolgozni, az ENSZ-ben járt, és eltorzult arccal, grimaszolva, elhaló, meg-meg bicsakló hangon jól lecseszett mindenkit.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A klimavallás jelenlegi és jövőbeni hívei pedig a lábai előtt hevertek, itták szavait, csodálták, imádták, és közben mérhetetlenül szégyellték magukat. Vagy csak úgy tettek.

Mínusz Donald Trump, aki pont úgy kezelte Gretát, ahogy egy beteg, 16 éves iskolakerülőt szoktak.

Levegőnek nézte.

Mindjárt rátérek, miért is mondtam, hogy Gréta istennő el lett küldve pénzt keresni - nem a levegőbe beszéltem -, de előtte nézzük hogy került a klímahiszti koronázott királylánya az ENSZ-be.

Gréta úgynevezett karrierje 2018-ban kezdődött, mikor iskola helyett kiült a svéd parlament elé ülősztrájkolni a klímáért. Persze amint megválasztották az új libsi kormányt, Thunberg már sokkal ritkábban csüccsent ki törzshelyére, - ez a jelenség amúgy majd minden balos aktivista esetében megfigyelhető: amint a haverok kezdenek el kormányozni, azon nyomban megmenekülnek a fák, a melegek, és a klíma -, de a suliba valamiért nem akaródzott neki visszamenni. Ez utóbbit teljesen megértem, tizenhat évesen a másodfokú egyenlet és a kovalens kötés tanulmányozása helyett, én is inkább partiról partira, fogadásról fogadásra, stúdióból stúdióba jártam volna. Arról nem is beszélve, hogy milyen szívesen fogadtam volna álszent, privát repülőkkel repkedő világsztárok, pénzemberek és politikusok rajongását.

Ehelyett reggeltől estig tanulnom kellett. Gréta mondanom sem kell, lassan elhitte, hogy ő a föld megmentője, a megváltó, aki bár cseszik iskolába járni, mintegy tanulni, és megérteni az őt körülvevő világot, - meg egy csomó mindent, például a földrajzot, a fizikát, és a kémiát -, egy személyben fogja rákényszeríteni az emberiséget, hogy másszon vissza a fára, ne használjon műanyag szívószálat, ne üljön repülőre, és kocsiba, ne menjen nyaralni, ne séta hajózzon, valamint ne használja a légkondit. De leginkább semmit. Mindent kapcsoljon ki, ne egyen húst, igazából növényt se, mert az is megterheli a bolygót, nyilván vizet se igyon mert az is fogyóban van, igazából a legjobban lenne, ha az emberiség szépen letenné a fegyvert, megadná magát Gréta istennőnek és katonás rendben, de baromi gyorsan kihalna. Pár kiválasztott esetleg életben maradhat, de csak akkor, ha elbújik egy barlangba, és csak az arra járó rovarokat majszolva szégyelli magát egész hátralevő nyomorúságos életében, amiért tönkretette a bolygót.

Gréta kisasszony tehát hatalmas sztár lett, talán az utóbbi évek legnagyobbja. És Gréta ezt élvezi. Illetve állítása szerint nem is, aminek azért az némileg ellentmond, hogy amikor Trump látványosan leszarta (igazipolgárikonzervativul: nem foglalkozott vele) akkor olyan fejjel nézett az amerikai elnökre hogy konkrétan megfagyott a vér az ereimben. A szent Gréta úgy tűnt, épp elképzeli, ahogyan legkevesebb tizenötféle módon megkínozza, majd meg is gyilkolja a jó Donaldot.

Tehát Grétát azért egy csöppet mégiscsak bántja, ha nem kezelik az általa elvárt csodálattal.

De ígértem egy kis magyarázatot a klímavallás papnőjének anyagi helyzetére vonatkozó megállapításommal kapcsolatba.

A v4na foglalta össze, hogyan lett rövid időn belül egy 300 milliós biznisz a Gréta-termékből. Alapos cikk, mindenkinek ajánlom, ITT OLVASHATÓ

de azért ideteszek pár idézetet az írásból:

“Gyors karrierjét azonban már kezdetektől szakértők kezek egyengették, céljuk pedig nem a klíma védelme, hanem a helyzet kihasználása és a busás haszon megszerzése volt.

Greta Thunberg édesanyja Malena Ernman, operaénekes, a Svéd Királyi Zeneakadémia tagja. Országosan 2009-ben lett ismert, amikor ő képviselhette Svédországot az Euróvíziós Dalfesztiválon Moszkvában.”

“Greta édesanyja és testvére még 2018 májusában részt vett egy éghajlatváltozással foglalkozó konferencián, amin egy bizonyos Ingemar Rentzhog is előadott. Rentzhog volt az, aki később "véletlenül" felfedezte a magányosan sztrájkoló lányt a svéd parlament előtt.

Rentzhog elismert PR szakember, 2017-ben alapította cégét, a We Don't Have Time közösségimédia-platformot. A vállalat célja egy nemzetközi hálózatot létrehozása a klímavédelem jegyében. Rentzhog eleinte tagadta, hogy kapcsolatban állt volna a Thunberg családdal, és úgy állította be Greta felfedezését, hogy ő is csak egy levelezőlistáról értesült a sztrájkról. Később azonban beismerte, hogy korábban már találkozott Greta édesanyjával a rendezvényen.”

“Gretát végül Rentzhog ismertette meg a világgal 2018 augusztus 20-án, amikor közösségi oldalain közzétette a klímaharcot egyedül vállaló lány képét.”

Ekkor indult be az üzlet igazán, amit mi sem jelez jobban, hogy Gréta édesanyjának, Malena Ernmannak a könyve éppen három nappal azután jelent meg, hogy Gretáról cikkezni kezdtek az újságok, így a könyv is még nagyobb nyilvánosságot kapott.

Véletlen lenne? Aligha.

“Később a könyvet több nyelvre lefordították, sőt egyes kiadásokon Greta Thunberg neve is a borítóra került, a német kiadásnak a borítóján pedig nem Ernman, hanem lánya látható.”

Írja a v4na.

2018 novemberétől pedig Greta Thunberg is tagja lett a We don't have time tanácsadói testületének. Rentzhog ezután Greta nevét használta fel cége népszerűsítésére, mely addigra már jó reklámértéket jelentett, ezzel vonzotta a befektetőket a november 27-i részvénykibocsátáskor. A cég a befektetőknek azt ígérte, hogy pénzük rendkívül jövedelmezően térül meg – vírusvideóiknak, és a közösségi oldalaikon elhelyezett hirdetéseknek köszönhetően.

A cég tájékoztatóiban később azzal is kampányolt Rentzhog, hogy ők fedezték fel Gretat, (mégegyszer, hogy mindenki megértse: Ők fedezték fel!!!) hangsúlyozták, hogy "társaságuk központi szerepet játszott abban, hogy Greta Thunberg tiltakozása nagy belföldi és nemzetközi figyelmet kapjon."

Rentzhogék az ügyleten, az új befektetőkön - Greta nevét felhasználva - az elérhető információk szerint mintegy 10 millió svéd koronát, vagyis majdnem egymillió eurót kerestek.

Egymillió euró. Több, mint 300 millió forint.

Hmmm...

Szép summa. És lesz ez még sokkal több is. Ha Gréta tovább zsarolja - sírva, kiabálva - a világ elitjét. A gazdagok meg készségesen fizetnek védelmi pénzt Greta Thunbergnek. Bármit megadnának, hogy a copfos kislány ne náluk toporzékoljon.

Nem klímavédelem hanem egy beteg kisgyerek kihasználása zajlik.

Apáti Bence