Győzött Merkel

Megválasztották német kancellárnak Angela Merkelt. A német szövetségi parlamentben, a Bundestagban 364 szavazatot kapott a régi-új vezető; a poszt újbóli elfoglalásához 355 voks is elegendő lett volna. Merkel ismét egy konzervatív–szociáldemokrata nagykoalíció élén vezeti az Európai Unió legerősebb gazdaságát.

171 napig, vagyis csaknem hat hónapig tartott a kormányalakítás és az út Angela Merkel megválasztásáig. A szavazásra a kancellár édesanyja és férje is eljött.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 692 megjelent és érvényesen szavazó képviselőből 364-en szavaztak arra, hogy újra Angela Merkel legyen Németország kancellárja. Ez csak 9-cel több, mint a szükséges szavazatok száma. Ilyen szűk többséggel még sosem nyert Merkel, pedig már negyedszer választották meg.

És bár a szavazás titkos volt, valószínűsíthető, hogy az ellenszavazatok egy része a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) soraiból érkezett. Ők ugyanis már abban sem értettek egyet, hogy elkezdjék-e a koaliciós tárgyalásokat Merkel pártjával, miután annak első, a Zöldekkel és a liberálisokkal való koalíciós kísérlete megbukott.

Az SPD mégis fontos minisztériumokat kapott meg a kormányban, így a külügyi, a pénzügyi és a munkaügyi tárcát is. Hat minisztériumot a 16-ból. Ez a kabinet egyébként Merkel eddigi legfiatalabb és legnőiesebb csapata. Az átlagéletkor 51 év, közülük 7 nő és 9 férfi. Ebből is látszik, hogy a kancellár komolyan vette a szavazói üzenetet a vérfrissítés és a megújulás szükségességéről. Merkel még saját kritikusainak is komoly szerepet szán az új kormányban. Jens Spahn például egészségügyi miniszter lett. A külügyi tárcát az eddigi igazságügyi miniszter, a szociáldemokrata Heiko Maas, a pénzügyi tárcát Olaf Scholz (szintén SPD) kapta meg. A gazdasági minisztériumot Peter Altmaier (Kereszténydemokrata Unió, CDU), a belügyminisztériumot pedig a Bajorországból Berlinbe váltó Horst Seehofer (Bajor Keresztényszociális Unió, CSU) kapta meg.

– Ha Angela Merkel ezt a négy évet is végigdolgozza kancellárként, azzal minden eddigi rekordot megdönthet. Helmut Kohl ugyanis 16, Konrad Adenauer pedig 14 éven át volt Németország kancellárja. Merkel most a 12. évnél tart. Elemzők szerint azzal, hogy a Saar-vidéki Annegret Kramp-Karrenbauert nevezte ki pártja új főtitkárává, az utódját is kijelölte, és többször már nem fog indulni a kancellári címert, vagyis ez volt nagy valószínűséggel az utolsó eskütétele a Bundestagban – mondta el Diseri Dóra, a Hír TV berlini tudósítója.