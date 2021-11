Megosztás itt:

A vendéglátóhelyek reggel öttől este tíz óráig tarthatnak nyitva, az éjszakai szórakozóhelyeknek pedig be kell zárniuk. Hasonlóan nőtt az esetszám Horvátországban és Szerbiában is. Belgrádban egyelőre úgy döntöttek, hogy marad a jelenléti oktatás az országban. Ausztriában is drámai a növekedés: ott egyéves csúcsra, 5800-ra nőtt a napi fertőzöttek száma.