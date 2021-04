Gyorsítja az oltási kampányt Madrid

A 60 év felettiek több mint kétharmada kapott már koronavírus elleni oltást Spanyolországban. A hírt a dél-európai állam egészségügyi minisztériuma jelentette be. A tárca adatai szerint 8,2 millió ember jutott legalább egy adag vakcinához. Kétszeri oltást pedig csaknem 3 millióan kaptak már, a héten pedig tovább folytatódik az oltási kampány. Madrid arról is beszámolt, hogy május elsejétől tíznapos karanténkötelezettséget vezetnek be azokkal szemben, akik Indiából érkeznek.