Gyorsan terjed Európában a járvány

Meghosszabbítja a kormány a háztartások számára nyújtott hiteltörlesztési moratóriumot bizonyos társadalmi csoportok esetében - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülése után. Orbán Viktor közölte: január elsejétől további 6 hónapig nem kell hitelt fizetnie a gyermekes családoknak, a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek és a közfoglalkoztatottaknak, a vállalkozóknak pedig nyilatkozniuk kell, ha hosszabbítást szeretnének. A járvány kezdete előtt felvett háztartási és vállalkozási hitel esetében 6 hónapos felmondási tilalmat rendelnek el – közölte a kormányfő. 809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, így a halottak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak. A koronavírus-járvány első hulláma elsősorban az idősebbeket érintette, most viszont a 20-29 éves korosztályból kerül ki a legtöbb pozitív eset – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Készen állunk arra, hogy a koronavírus-járvány további terjedését korlátok között tartsuk - mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány - mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter. Varga Mihály a tervekről szólva közölte: szóba jöhet célzott adócsökkentés és az építőipari beruházások támogatása is. Jövő év elejére várható a koronavírus elleni oltóanyagok megjelenése a gyógyszertárakban - mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa. Ötvenezer forintos bírságot is kaphat hétfőtől az, aki nem tartja be a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat - hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Dömötör Csaba emlékeztetett: a boltok és a tömegközlekedési eszközök mellett ezentúl kötelező lesz maszkot hordani a könyvtárakban, múzeumokban, bevásárlóközpontokban, színházakban és mozikban is. Miközben a kormány a koronavírus-járvánnyal összefüggésben folyamatosan olyan újabb és újabb gazdasági intézkedéseket hoz, mint amilyen a hitelmoratórium és annak meghosszabbítása, addig a baloldalra nem lehet számítani - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a baloldal álhíreket, álvideókat gyárt, de érdemi segítségre senki nem számíthat tőlük. Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalan választotta az MSZP társelnökévé a párt online kongresszusa. Végérvényesen megpecsételődik a szocialista párt sorsa azzal, hogy Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes kezében marad az irányítás - mondta Boros Bánk Levente politológus a Hír Tv Informátor című műsorában. Nem csupán parlamenti jelenlétre, hanem döntő befolyásra törekszik a magyar közéletben a megalakuló Volner Párt - jelentette be Volner János független országgyűlési képviselő. Sok minden leállt az országban a járványhelyzet miatt, de azok, akik az ország mindennapi élelmét állítják elő, nem állhattak le, az agrárium szereplőire mindig lehet számítani - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A baromfiágazat fejlődését méltatta, és a további bővüléshez szükséges fejlesztésekről is szólt Feldman Zsolt államtitkár az Innosped Kft. 860 millió forintból létrehozott izsáki baromfitartó telepének átadásán. Már 30,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 ezer, a gyógyultaké pedig 20,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt több mint 3200 új beteget regisztráltak. Velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 172 ezret, az elhunytaké már meghaladta a 3,5 ezret. Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány következtében elhunytak száma. Nem lehet kizárni szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt. Egy nap alatt a laboratóriumok 2111 új koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi 3. legmagasabb napi szám. A halottak száma 498-ra emelkedett. Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma, 24 óra alatt 1002 új esetet regisztráltak. Belgiumban átlépte az ezret az új igazolt koronavírusos fertőzöttek napi átlaga. Németországban április vége óta a legmagasabbra, 2297-re emelkedett az egy nap alatt regisztrált új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában 4422 új fertőzésről számoltak be a szűréseket végző laboratóriumok, ez május 8. óta a legmagasabb napi adat. Oroszországban meghaladta a hatezret az új fertőzöttek száma. Rekordot döntött a fertőzöttek száma Indonéziában és a Fülöp-szigeteken. Indonéziában egy nap alatt 4168 új esetet regisztráltak, a Fülöp-szigeteken 3962 új fertőzöttet és 100 halálesetet jegyeztek fel. Eddig mintegy kilencezren költöztek át a leégett móriai menekülttáborból a Kara Tepében kialakított új sátortáborba, köztük 213 koronavírus-fertőzött, akiket egy félreeső táborrészben elkülönítettek - közölte a görög ANA-MPA hírügynökség. A fehérorosz rendőrség több száz kormányellenes tüntetőt őrizetbe vett Minszk belvárosában - közölték szemtanúk. Két légicsapást mért az afgán hadsereg egy tálib bázisra az északkelet-afganisztáni Kunduz tartományban. Az Egyesült Államok páncélozott harci járműveket, radarokat és katonákat vezényelt Szíria északkeleti részébe, és intenzívebbé teszi a harci repülőgépek járőrözését - jelentette be az amerikai erők Középső Parancsnoksága. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország közölte az ENSZ Biztonsági Tanácsával, hogy fenntartják az Iránnal szembeni szankciókönnyítést, amelyet a 2015-ben megkötött többhatalmi nukleáris megállapodás tartalmaz. Donald Trump amerikai elnök az illegális bevándorlásról, demokrata párti kihívója, Joe Biden pedig a gazdaságról beszélt Minnesotában. Lövöldözés volt egy házibulin a New York állambeli Rochesterben, ketten meghaltak, 14-en megsebesültek. Tizenhárom határsértőt és egy embercsempészt fogtak el a rendőrök Kondorosnál - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Tizenhat határsértőt és két román embercsempészt fogott el a rendőrség az M0-ás autóút annahegyi pihenőjénél. Főként külföldiekből álló, drogterjesztő bandát számoltak fel Budapesten - közölte a rendőrség. Meghalt egy férfi, akit súlyosan bántalmazott a fia ózdi otthonukban. Frontálisan összeütközött két személyautó a 3-as főúton, Forró település határában - egy férfi életét vesztette, négyen megsérültek. A Győri Audi ETO KC házigazdaként 43:28-ra legyőzte a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Kisvárda Master Good SE 28:26; DVSC Schaeffler - Szombathelyi KKA 32:24 Férfi vízilabda ob I: Eger - Debreceni VSE 17:10; Szolnoki Dózsa - Metalcom-Szentes 16:9; Budapesti Honvéd SE - UVSE Hunguest Hotels 8:9; PVSK Mecsek Fűszért - Tatabánya 11:10 Ferencváros 6:1-re győzött a megyei másodosztályú Ráckeve VAFC otthonában a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Hét játékos tesztje lett pozitív a PVSK-Veolia NB I-es férfi kosárlabda csapatának 15 fős keretéből, valamennyien hatósági karanténba kerültek.