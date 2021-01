Gyorsan terjed az új vírusvariáns, lezárták Oslót

Rendkívül gyorsan terjed az új vírusvariáns Norvégiában. Bugnyár Zoltán, a Hír TV tudósítója arról számolt be, hogy Oslóban és környékén 13 újabb korlátozó intézkedést vezetnek be. Többek között az iskoláknak, óvodáknak, valamint a nem létfontosságú üzleteknek is be kell zárniuk a hónap végéig.