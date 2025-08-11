Keresés

2025. 08. 11. Hétfő
Gyilkos támadás Kolumbiában: Elhunyt a kampányrendezvényen fejbe lőtt szenátor

2025. augusztus 11., hétfő 18:00 | MTI

Meghalt Miguel Uribe kolumbiai szenátor, akit június 7-én egy bogotái kampányrendezvényen ért fegyveres támadás. A 39 éves politikust fejbe lőtték, és bár több műtéttel próbálták megmenteni, családja hétfőn bejelentette halálát. A rendőrség egy 15 éves fiút tartóztatott le a helyszínen.

A kampányrendezvényt a főváros Fontibon nevű kerületének egyik parkjában tartották. A szenátort két találat érte, és a támadók két másik embert is megsebesítettek. Egyelőre nem ismerni a tettesek kilétét, de a rendőrség a helyszínen letartóztatott egy 15 éves fiút, mert lőfegyvert talált nála.

Kolumbiában jövő május 31-én elnökválasztást tartanak, és Miguel Uribe Turbay szenátor márciusban bejelentette, hogy jelöltetni akarja magát.

Uribe a Demokratikus Központ párt egyik legígéretesebb fiatal politikusa és lehetséges elnökjelöltje, valamint Gustavo Petro államfő hangos kritikusa volt. Politikai pályafutását 25 évesen kezdte, amikor beválasztották Bogotá városi tanácsába, és több ügyben is szembehelyezkedett az akkor polgármesterként tevékenykedő Petro intézkedéseivel. A 2022-es parlamenti választásokon "Kolumbia az első" szlogennel vezette pártja szenátusi listáját, és bejutott a törvényhozásba.

Családját korábban is érte tragédia: édesanyját, Diana Turbay újságírót 1991-ben a Medellíni Kartell elrabolta, majd egy elhibázott mentőakció során életét vesztette.

Anyai nagyapja, Julio Cesar Turbay 1978 és 1982 között Kolumbia elnöke volt, apai nagyapja, Rodrigo Uribe Echavarría pedig a Liberális Párt vezetőjeként támogatta Virgilio Barco 1986-os elnökválasztási győzelmét.

Forrás: MTI

Fotó: Daniel Garzon Herazo

