Gyilkos migránsokat tartóztattak le Spanyolországban + videó

Az egyik tenerifei befogadóközpontban vett őrizetbe a spanyol csendőrség hét illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megölték négy társukat az egyik hajón, ami még november elején érkezett a Kanári-szigetek legkisebb tagjára, El Hierrora. Több mint kétszázan ültek ezen a járművön, ami Gambiából indult el Spanyolország felé, de előtte még Szenegálban vett fel utasokat.

A kanári-szigeteki partot érés után egy embert azonnal meg kellett műteniük a spanyol orvosoknak egy vélhetően kés okozta súlyos mellkasi sérülés miatt. Ez, illetve a többi utas beszámolója ébresztett gyanút a csendőrökben, akik elkezdtek nyomozni és végül sikerült rekonstruálniuk a tragikus eseményeket.

Tájékoztatásuk szerint a migránsmaffia érintett hajóján a harmadik nyílt vízen töltött napon az egyik utas pánikba esett, mert elvesztette a tájékozódási képességét, viszont a viselkedésével veszélyes helyzeteket teremtett, amire a hajó irányításával megbízott bevándorlók, akiket most vettek őrizetbe, úgy reagáltak, hogy a megzavarodott férfit és a védelmezőit is brutálisan megverték, majd végül négy főt meg is öltek közülük, hogy a többi utasban így keltsenek félelmet.

A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.