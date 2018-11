Gyergyószentmiklós egykori első embere vezeti az MPP-t

2018. NOVEMBER 24., SZOMBAT VARGA MIHÁLY: ADÓSOK VAGYUNK A MÁLENKIJ ROBOT PONTOS TISZTÁZÁSÁVAL, EZ EGY A MAGYAR HOLOKAUSZT RETTENETEK KÖZÜL. HAZUDOTT BOTKA LÁSZLÓ A SZEVIÉPPEL KÖTÖTT SZERZÕDÉSEKRÕL ORIGO. ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AMERIKAI MINTÁRA, A RENDSZERT KÉT ÉVEN BELÜL TERVEZIK ELINDÍTANI. MOK: AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE EZERMILLIÁRDBÓL ORVOSOLHATÓ LENNE. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG. STABIL KILÁTÁSSAL MEGERÕSÍTETTE MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A MOODY’S. SUPPAN GERGELY ELEMZÕ: TELJESEN INDOKOLATLAN, HOGY A MOODY’S NEM MINÕSÍTETTE FEL MAGYARORSZÁG ADÓSBESOROLÁSÁT. DÖMÖTÖR CSABA: AZ EU-BAN EGY TELJES INTÉZMÉNYRENDSZER VAN KIÉPÜLÕBEN A BEVÁNDORLÁS EGYSZERÛSÍTÉSÉRE PÉNTEK 9. ELÕZETES ÉRTESÍTÉST KÜLD A NAV AZOKNAK, AKIK VALAMILYEN MULASZTÁS MIATT MÁR NEM FELELNEK MEG A KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG FELTÉTELEINEK. MINISZTERELNÖKSÉG: A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A BIZTONSÁG FOGLALKOZTATJA A MAGYAROKAT AZ UNIÓ JÖVÕJÉBEN. NOVÁK KATALIN: DECEMBER 1-JÉTÕL A KÉTGYERMEKESEK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁST KAP AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS ELLENÕRZÉSÉBE FOGOTT AZ ÁSZ MAGYAR IDÕK. 115 ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY. 5 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE A FRANCIA TÜNTETÕKKEL PÁRIZSBAN, KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETTEK. AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSSOROZATON MÁR KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK. MEZEI JÁNOST VÁLASZTOTTA ELNÖKÉVÉ AZ ERDÉLYI MAGYAR POLGÁRI PÁRT. VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRNÁL, TIJUANÁBAN, AZ OTT VÁRAKOZÓ 5000 MIGRÁNS KIMERÍTETTE A VÁROS ERÕFORRÁSAIT. 550 MILLIÓ DOLLÁRRA VAN SZÜKSÉGE ECUADORNAK A VENEZUELAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁRA KÖZÖLTE AZ ORSZÁG MIGRÁCIÓS MINISZTERE. AZ AL-KAIDÁHOZ KÖTHETÕ DZSIHADISTA CSOPORT LEGKEVESEBB 30 TAGJÁVAL VÉGEZTEK FRANCIA TERRORELLENES ALAKULATOK MALIBAN. ELÉRHETÕVÉ TESZIK A FOGAMZÁSGÁTLÓKAT A 18 ÉV ALATTIAKNAK RUANDÁBAN A TÚLNÉPESEDÉS MIATT. MEGKEZDÕDTEK A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK TAJVANON. SZIJJÁRTÓ KOPPENHÁGÁBAN: SZOROSABB LEHET A MAGYAR-DÁN EGYÜTTMÛKÖDÉS A MIGRÁCIÓS ÉS EURÓPAI POLITIKA TEKINTETÉBEN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ: MAGYAR FEJLESZTÉSÛ BIO-SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT HOLLANDIÁBAN. 16 EURÓPAI ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕ KÖZTÜK ÁDER JÁNOS ADOTT KI PÉNTEKEN KÖZÖS NYILATKOZATOT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM ERÕSÍTÉSÉRE. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTKÉRDÉSEKRÕL TÁRGYALT PÉNTEKEN BELGRÁDBAN KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER. HÁROM HÓNAPOS FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK JANEZ JANSÁT, A SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT ELNÖKÉT KÉT ÚJSÁGÍRÓNÕ BECSMÉRLÉSE MIATT. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ EU NEM FOG FELAJÁNLANI JOBB MEGÁLLAPODÁST A BREXITRÕL. NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AHOL 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZANKCIÓKAT RENDELT EL A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁHOZ KÖTHETÕ 18 SZAÚDI ÁLLAMPOLGÁRRAL SZEMBEN. NÉMETORSZÁG ÉS DÁNIA UTÁN FINNORSZÁG IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM SZÁLLÍT TÖBB FEGYVERT SZAÚD-ARÁBIÁNAK. SZÍRIA - TÖRÖKORSZÁG NEM ÖRÜL A SZÍRIAI HATÁRON LÉTESÍTENDÕ AMERIKAI MEGFIGYELÕ ÁLLÁSOKNAK. ELOLTOTTÁK A KALIFORNIAI ERDÕTÜZET, A MUNKÁLATOKAT SEGÍTETTE A KÉT NAPJA TARTÓ ESÕZÉS. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZBEN EDDIG 86-AN HALTAK MEG, MINTEGY 500 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. BKK: TÖBBEN ROSSZUL LETTEK, MERT PAPRIKASPRAY-T FÚJTAK KI A 2-ES METRÓBAN, A VASÚT NEM KÖZLEKEDIK AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS A DEÁK FERENC TÉR KÖZÖTT. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY UTASOKKAL TELI BUSZ MÁTRAHÁZA ÉS KÉKESTETÕ KÖZÖTT, LEGKEVESEBB TÍZ EMBER MEGSÉRÜLT. KÖRÖMLAKKLEMOSÓT TETTEK TÁRSAI EGY KISDIÁK ITALÁBA SÁRVÁRON, A KISLÁNYT MÁR HAZAENGEDTÉK A KÓRHÁZBÓL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 22-ES ÚTON ÕRHALOM KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TÖBB MINT TÍZ KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOSNYÁK FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN, A 28 ÉVES SOFÕRT ÕRIZETBE VETTÉK. BKK: FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK AZ ANDRÁSSY ÚT KÖRNYÉKÉN, MERT A HÕSÖK TERÉN KONCERTET RENDEZNEK. BKK: KARBANTARTÁS MIATT VÁLTOZIK A RÁCKEVEI, A GÖDÖLLÕI ÉS A CSÖMÖRI HÉV MENETRENDJE A HÉTVÉGÉN.