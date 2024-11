Gyerekeket toborzott egy tinédzser fiú, hogy bérgyilkosként dolgoztassa őket + videó

A családjával együtt Svédországból költözött Spanyolországba az a tizennégy éves tini, aki egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül toborozta a hozzá hasonló kiskorúakat, hogy bérgyilkosként alkalmazza őket. A célpontjai dániai és svédországi fiatalok voltak, akiknek megbízásonként átszámolva 10-20 millió forint közötti összegeket fizetett ki. A fiú szülei is tudtak mindenről, sőt, aktív támogatásukkal szervezte a bűncselekményeket. A rendőrség kiemelte azt is, hogy elképesztően hideg fejjel, tapasztalt bűnözőket idéző magatartással vezette a szervezetet.

