Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Pesti mese

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Gyerekek is meghaltak orosz légi csapásokban

2025. november 02., vasárnap 14:02 | MTI
gyerekek áldozatok légi csapások Háború Ukrajnában

Hat ember meghalt orosz rakéták és drónok támadásában vasárnapra virradó éjjel Ukrajna keleti és déli részében - közölte az ukrán főügyészség.

  • Gyerekek is meghaltak orosz légi csapásokban

"Az orosz erők megtámadták Dnyipropetrovszk és Odessza régióit. Hat ember meghalt, köztük két gyermek" - közölte a hatóság a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A halálos áldozatok között volt egy 11 és egy 14 éves fiú

- pontosította Dmitro Lubinec emberi jogi ombudsman.

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország októberben több rakétát lőtt ki Ukrajnára, mint bármelyik másik hónapban 2023 eleje óta: a múlt hónapban elindított 270 rakéta 46 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

Fotó: illusztráció (Gemini)

További híreink

Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony!

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Búcsút inthetsz a kábelrengetegnek a Lidl szuper termékével

Az ukrán elnök embere elszólta magát, magára haragíthatja Brüsszelt Zelenszkij

Aki ebbe a vércsoportba tartozik, lassabban öregszik

Újabb uniós ország kér mentességet az olajszankciók alól

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

7 őszi sütemény, amit novemberben mindenképp készíts el

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
9
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
10
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!