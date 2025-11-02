Gyerekek is meghaltak orosz légi csapásokban

Megosztás itt:

"Az orosz erők megtámadták Dnyipropetrovszk és Odessza régióit. Hat ember meghalt, köztük két gyermek" - közölte a hatóság a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A halálos áldozatok között volt egy 11 és egy 14 éves fiú

- pontosította Dmitro Lubinec emberi jogi ombudsman.

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország októberben több rakétát lőtt ki Ukrajnára, mint bármelyik másik hónapban 2023 eleje óta: a múlt hónapban elindított 270 rakéta 46 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

Fotó: illusztráció (Gemini)