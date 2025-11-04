Gyászolnak az amerikai republikánusok: fontos vezetőjüket vesztették el

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke – közölte a családja kedden. A politikus 84 éves volt. A család tájékoztatása szerint Dick Cheney hétfő késő este hunyt el, halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények okozták – írja a New York Post. Szeretett felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint családtagjai körében távozott – áll a közleményben.

Dick Cheney George W. Bush elnöksége alatt, 2001 és 2009 között szolgált az Egyesült Államok alelnökeként. Politikai pályafutása több évtizedet ölelt fel, korábban Gerald Ford kormányában védelmi miniszterként is dolgozott, és kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájának alakításában.

A republikánus politikus sokak számára az amerikai hatalom egyik legbefolyásosabb háttérembereként maradt ismert, különösen a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő években. Cheney szoros kapcsolatban állt a védelmi iparral, és a nevéhez fűződik több vitatott döntés is az iraki háború időszakából. Ahogy arról az Origo is beszámolt korábban, egészségi állapota az elmúlt évtizedekben fokozatosan romlott: többször átesett szívműtéten, és 2012-ben szívátültetésen is átesett. Halálhíre után politikusok és közéleti szereplők sora fejezte ki részvétét az Egyesült Államokban. Többen kiemelték Cheney államférfiúi tapasztalatát és elkötelezettségét az amerikai nemzetbiztonság iránt. Az amerikai politikát évtizedeken át meghatározó Dick Cheney öröksége megosztó, de hatása vitathatatlanul nyomot hagyott az Egyesült Államok történetében.

Fotó: Shutterstock