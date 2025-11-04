Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Gyászolnak az amerikai republikánusok: fontos vezetőjüket vesztették el

2025. november 04., kedd 13:14 | Origo
Amerikai Egyesült Államok gyász George W. Bush alelnök Dick Cheney

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke. A 84 éves politikus halálhírét családja közölte. Dick Cheney halálát tüdőgyulladás és szív-, valamint érrendszeri szövődmények okozták.

  • Gyászolnak az amerikai republikánusok: fontos vezetőjüket vesztették el

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke – közölte a családja kedden. A politikus 84 éves volt. A család tájékoztatása szerint Dick Cheney hétfő késő este hunyt el, halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények okozták – írja a New York Post. Szeretett felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint családtagjai körében távozott – áll a közleményben.

Dick Cheney George W. Bush elnöksége alatt, 2001 és 2009 között szolgált az Egyesült Államok alelnökeként. Politikai pályafutása több évtizedet ölelt fel, korábban Gerald Ford kormányában védelmi miniszterként is dolgozott, és kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájának alakításában.

A republikánus politikus sokak számára az amerikai hatalom egyik legbefolyásosabb háttérembereként maradt ismert, különösen a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő években. Cheney szoros kapcsolatban állt a védelmi iparral, és a nevéhez fűződik több vitatott döntés is az iraki háború időszakából. Ahogy arról az Origo is beszámolt korábban, egészségi állapota az elmúlt évtizedekben fokozatosan romlott: többször átesett szívműtéten, és 2012-ben szívátültetésen is átesett. Halálhíre után politikusok és közéleti szereplők sora fejezte ki részvétét az Egyesült Államokban. Többen kiemelték Cheney államférfiúi tapasztalatát és elkötelezettségét az amerikai nemzetbiztonság iránt. Az amerikai politikát évtizedeken át meghatározó Dick Cheney öröksége megosztó, de hatása vitathatatlanul nyomot hagyott az Egyesült Államok történetében.

Fotó: Shutterstock

További híreink

A Margit híd felrobbantása – Budapest háborús tragédiája 1944-ben

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Diogo Jota özvegye könnyekben tört ki, így ölelte barátját - Videó

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Rendkívül erős Szuperhold érkezik: Így befolyásolja a csillagjegyedet!

A magyar csodalányok megint végigverték a világot – mennyire ismeri őket?

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Ronaldo megint olyat tett, ami miatt elküldték Manchesterből

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
7
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
8
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
9
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Eldőlt a Sziget Fesztivál sorsa

Eldőlt a Sziget Fesztivál sorsa

Újra magyar kézben a Sziget. Európa egyik legnagyobb fesztiválja az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító, Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Udvarhelyszéki zászlórongálás – már tudják, kik tettesek

Udvarhelyszéki zászlórongálás – már tudják, kik tettesek

 Azonosította a román rendőrség azokat a személyeket, akik október elején, az FK Csíkszereda és Kolozsvári Universitatea román Superliga labdarúgó-mérkőzés után székely zászlókat szaggattak le udvarhelyszéki községekben - közölte a Hargita megyei rendőr-főkapitányság kedden a Maszol hírportállal.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!