Gyász és bojkott: megállt az élet Genovában

A keddi genovai hídkatasztrófa áldozatainak temetési ceremóniáját több áldozat hozzátartozója is bojkottálta, így próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy a tragédia elkerülhető lett volna. A temetésen részt vett az államfő és a miniszterelnök is.

Hozzátartozók és gyászolók sokasága gyűlt össze a keddi genovai hídkatasztrófa áldozatainak állami ravatala mellett. Fehér rózsák díszítették a 19 koporsót az északi kikötőváros egyik rendezvényközpontjában. A búcsúztatáson egy egész junior futballcsapat is részt vett, ők csapattársukat, a 22 éves albán származású Marius Djerrit gyászolták. „Hihetetlen, annyira igazságtalan. 22 évesen így meghalni, elfogadhatatlan” – mondta Rina Perlice, az elhunyt albán fiatal egyik rokona.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Több áldozat családja is bojkottálta az eseményt és saját maguk szervezték meg szeretteik temetését. Így demonstrálva azt, hogy a tragédia elkerülhető lett volna. „Mint mondhatnék. Fiúkat, testvéreket, barátokat veszítettünk el. Semmit sem mondhatok” – fogalmazott az egyik gyászoló. „Nehéz bármit is mondani, mert ezeknek a dolgoknak nem szabadna megtörténnie, de sajnos mégis megtörténnek. Most keresnek valakit, akit hibáztatni lehet, de a halottak már nem jönnek vissza” – tette hozzá egy másik részvevő.

Savona polgármestere szerint Olaszországnak el kellene kezdnie átnézni az épületek állapotát, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő többet. „Most az emlékezés és a gyász ideje van, de gondolnunk kell a régió útjainak állapotára és az infrastruktúra biztonsági állapotára is, mert ezeket az áldozatokat nem követhetik újak. Olaszországnak meg kell állnia és gondolkodnia ezen” – emelte ki Ilaria Caprioglio.

A hivatalos adatok 38 halálos áldozatról szólnak, ám a tűzoltók az éjszaka még 3 holttestet találtak egy autóban. A temetési ceremónia magyar idő szerint délelőtt fél 12-kor kezdődött. Az eseményt Angelo Bagnasco bíboros celebrálta és részt vett rajta Sergio Mattarella elnök és Giuseppe Conte miniszterelnök is.

A genovai érsek úgy fogalmazott: „kötelesség igazságot szolgáltatni az áldozatoknak”.

A gyászoló városban megállt az élet, a genovai kikötőben a hajókürtök megszólaltatásával búcsúztak a halottaktól.