Gyalogost gázolt egy önvezető autó

Először gázolt gyalogost önvezető autó az Egyesült Államokban. Az Uber járműve Arizona államban tesztelés közben ütött el egy nőt, aki szabálytalanul lépett le a járdáról. Az Uber minden tesztet leállított, és azt ígérte, hogy együttműködik a hatóságokkal. Önvezető autó korábban is volt halálos közlekedési baleset résztvevője, de gyalogosgázolás most fordult elő először. Arizonában az önvezető autókban kötelező sofőrnek is ülnie, de Kaliforniában a múlt hónapban módosították a jogszabályt, így az önvezető autók valóban autonóm módon közlekedhetnek.